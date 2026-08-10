Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via i bolcar en un barranc a Fonollosa
A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle
El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i bolcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 09.00 hores al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d’un home, X. M. B., de 51 anys i veí de Fonollosa. Amb aquesta víctima, ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
Arran del sinistre s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat -que han fet tasques d'excarceració de la víctima-, i tres ambulàncies del SEM.
- El Celler de Can Roca compleix 'els primers' quaranta anys
- Necrològiques del 9 d’agost de 2026
- Paula Blasi i Mireia Benito: Estrelles que brillen amb un mateix punt de partida
- Un home de 61 anys mor ofegat mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l’Estartit
- Les imatges dels 40 anys d'El Celler de Can Roca
- La Universitat de Girona cau per sota de les 800 millors universitats del món segons el rànquing CWUR
- Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any
- Catalunya activa l’'alerta màxima' per l’eclipsi