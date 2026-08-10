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Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via i bolcar en un barranc a Fonollosa

A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle

El vehicle en el barranc, a Fonollosa.

El vehicle en el barranc, a Fonollosa. / Oscar Bayona

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ACN

ACN

Fonollosa

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i bolcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 09.00 hores al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d’un home, X. M. B., de 51 anys i veí de Fonollosa. Amb aquesta víctima, ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

Arran del sinistre s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat -que han fet tasques d'excarceració de la víctima-, i tres ambulàncies del SEM.

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