On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
El fenomen serà total en una franja del sud i l’oest del país, mentre que a les comarques gironines es podrà veure de manera parcial i amb una ocultació molt elevada del Sol
DdG / Regió 7
L’eclipsi solar del 12 d’agost serà un dels fenòmens astronòmics més esperats de l’any i, per a molts, fins i tot de les últimes dècades. La seva excepcionalitat ha despertat una gran expectació, tot i que no es podrà observar amb la mateixa intensitat arreu de Catalunya.
La franja de totalitat, on la Lluna arribarà a ocultar completament el Sol durant prop de dos minuts, travessarà una part de la Península. A Catalunya, l’eclipsi serà total en una franja que afectarà una part de la demarcació de Lleida, sectors de Barcelona i bona part de Tarragona, mentre que a la resta del territori es veurà de manera parcial.
A les zones que quedin fora de la franja de totalitat, però, l’ocultació també serà extraordinàriament elevada. En molts punts la Lluna cobrirà més del 90% del disc solar, fins al punt que només en quedarà visible una petita franja.
Per saber exactament a quina hora començarà, quin percentatge del Sol quedarà ocult i com es veurà des de cada municipi, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha elaborat un mapa interactiu que permet consultar l’evolució de l’eclipsi localitat per localitat.
Un eclipsi diferent segons el municipi
La visibilitat del fenomen no dependrà només de la ubicació geogràfica. Un dels principals condicionants serà que, quan es produeixi la fase més espectacular de l’eclipsi, el Sol estarà molt baix sobre l’horitzó.
Això farà especialment important trobar un punt amb bona visibilitat cap a l’oest i sense obstacles. Edificis, arbres, muntanyes o altres elements del paisatge poden impedir veure els últims minuts del fenomen.
El mapa elaborat per l’IGN permet consultar no només els horaris i el percentatge d’ocultació, sinó també l’altura del Sol i la direcció exacta cap a la qual caldrà mirar des de cada localitat.
També incorpora un perfil topogràfic que mostra com pot afectar el relleu a la visibilitat. D’aquesta manera, es pot comprovar si una muntanya o una elevació del terreny quedarà entre l’observador i el Sol en algun moment de l’eclipsi.
La simulació, però, només té en compte l’orografia i no contempla edificis, arbres ni altres obstacles urbans o vegetals.
Com es veurà a Girona?
A les comarques gironines l’eclipsi serà parcial, però el percentatge d’ocultació serà molt elevat.
A la ciutat de Girona, la Lluna arribarà a tapar el 98,8% del Sol, segons la informació difosa per l’Ajuntament. El fenomen començarà a les 19.33 hores, arribarà al punt de màxima ocultació cap a les 20.28 hores i acabarà aproximadament a les 20.53 hores, pràcticament coincidint amb la posta de sol.
Aquesta coincidència amb el capvespre serà un dels principals condicionants per observar-lo. No serà necessari buscar necessàriament un punt elevat, però sí un indret amb una visió clara de l’horitzó oest i sense edificis, vegetació o altres obstacles que tapin el Sol.
El percentatge i els horaris exactes variaran lleugerament segons el municipi, de manera que el mapa de l’IGN permet comprovar com serà l’eclipsi des de qualsevol localitat de les comarques gironines.
Una guia visual de l’eclipsi
A banda del mapa interactiu, l’Institut Geogràfic Nacional també posa a disposició dels ciutadans una eina que permet consultar l’evolució visual de l’eclipsi segons el municipi.
Només cal introduir el nom de la localitat perquè el sistema generi una representació del fenomen en els moments clau: l’inici de l’eclipsi, el moment de màxima ocultació i el final.
L’eina també indica les fases en què el Sol ja quedarà sota l’horitzó i, per tant, el fenomen deixarà de ser visible, una informació especialment important en aquest eclipsi per la proximitat amb la posta de sol.
La importància de tenir l’horitzó lliure
A diferència d’altres eclipsis que es produeixen amb el Sol més alt al cel, el del 12 d’agost tindrà lloc durant les últimes hores de la tarda, fet que obligarà a buscar espais oberts.
La recomanació general és situar-se en un punt amb una vista àmplia cap a ponent, especialment en els minuts pròxims al màxim de l’eclipsi.
A les zones muntanyoses o amb un relleu accidentat, el Sol pot quedar ocult abans de l’hora oficial de la posta. És per això que consultar prèviament el perfil del terreny del municipi pot marcar la diferència entre veure les fases finals de l’eclipsi o perdre-se-les.
No es pot mirar el Sol directament
Malgrat que durant el moment de màxima ocultació el cel s’enfosquirà de manera notable, en cap moment de la fase parcial es podrà mirar directament el Sol sense protecció adequada.
L’Ajuntament de Girona recorda que les ulleres de sol convencionals no serveixen per observar un eclipsi. Per mirar directament el fenomen cal utilitzar ulleres homologades amb filtre solar específic i que compleixin la norma ISO 12312-2.
Observar el Sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, fins i tot quan només en queda visible una petita part.
La mateixa precaució s’ha d’aplicar a les càmeres i als telèfons mòbils. Si es vol fotografiar o enregistrar l’eclipsi, cal col·locar un filtre solar homologat davant de l’objectiu, tant per protegir el sensor de l’aparell com per evitar riscos per a la vista.
Evitar aglomeracions
L’Ajuntament de Girona també recomana prioritzar el transport públic en cas de desplaçar-se per buscar un punt d’observació, amb l’objectiu d’evitar possibles concentracions de vehicles i problemes de trànsit.
En qualsevol cas, abans de sortir de casa convé comprovar els horaris exactes del municipi, el percentatge d’ocultació i l’orientació del Sol, ja que petites diferències de localització poden modificar les condicions d’observació.
El mapa de l’Institut Geogràfic Nacional permet consultar totes aquestes dades municipi per municipi i anticipar com serà un eclipsi que, a bona part de Catalunya, deixarà el Sol reduït a una franja mínima durant els últims minuts de la tarda del 12 d’agost.
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