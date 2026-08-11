El 112 reforçarà la plantilla per l'increment de trucades que es preveu durant l'eclipsi
El telèfon d'emergències ha augmentat en un 15% la plantilla per aquest dimecres a la tarda
El CAT112, que gestiona el telèfon d’emergències 112 a Catalunya, ha reforçat el seu dispositiu de cara a l’eclipsi d'aquest dimecres per poder fer front a l’increment de trucades que es preveu.
L'organisme calcula que les hores de més càrrega operativa aquell dia seran entre les 16 h i les 24 h, amb especial incidència en la franja d'una hora abans i una hora després del punt àlgid de l'eclipsi. Es preveu que el dia del fenomen, en la franja que va de les 18 h a les 21 h, l’increment de trucades que atén el 112 pugui ser d'entre el 10% i el 15%.
Per aquest motiu, l'organisme ha anunciat un augment operatiu de les seves sales. Així, aquest dimecres hi haurà fins a una mitjana de 52 gestors en el torn de tarda, xifra que suposa un reforç superior al 15% de la plantilla habitual, i entre 54 i 59 gestors a les hores punta.
Des del CAT112 creuen que aquest increment ha de permetre respondre de forma immediata davant qualsevol situació imprevista i gestionar de manera eficaç i eficient l’increment de trucades que pugui provocar l’eclipsi i la mobilitat que portarà associada.
L’eclipsi es produirà al vespre, entre les 19.30 h i les 21.00 h, i a la franja sud de Catalunya es podrà veure de forma completa. Es preveu una afluència important de persones cap a les comarques del sud per poder fer seguiment del fenomen.
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