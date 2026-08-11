Catalunya es prepara per viure l’eclipsi solar del segle enmig d’una gran mobilització
El fenomen impulsa el turisme a la meitat sud del país, que ultima els preparatius per rebre milers de visitants
Aina Martí
Catalunya es prepara per viure l’eclipsi solar del segle aquest dimecres 12 d’agost, un fet que no es repetirà fins d’aquí a 154 anys. Els municipis dins de la franja de totalitat ultimen els preparatius per rebre milers de visitants. La raresa del fenomen astronòmic ha disparat les reserves turístiques a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. L’alt nivell de desplaçaments i la possibilitat de saturació d’espais i concentracions de gent en zones aïllades amb risc d’incendi han posat les autoritats en alerta, activant 700 policies i 150 agents rurals. El Govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts oficials d’observació i fa una crida a seguir les recomanacions per evitar danys oculars irreversibles.
Per primera vegada des del 1905, Catalunya es trobarà dins la franja de totalitat d’un eclipsi solar. El fenomen es produirà aquest dimecres al vespre, entre les 19.30 h i les 21.00 h, en funció del lloc d’observació.
El moment més important serà la fase d'ocultació total, quan la Lluna cobrirà completament el Sol durant poc més d’un minut i el cel s’enfosquirà. Llavors es podrà observar la corona solar, habitualment invisible perquè l'oculta la intensa llum de la fotosfera. També hi haurà possibilitats de veure la cromosfera, les protuberàncies i altres estructures situades al límit del Sol, així com algunes de les estrelles més brillants del cel.
El fenomen serà visible des de qualsevol lloc situat dins de la franja de totalitat –és a dir, des d'una línia imaginària entre Lleida i Vilanova i la Geltrú fins al sud del país–, encara que la Generalitat recomana espais seleccionats, segurs i accessibles. En conjunt, s'habilitaran 23 punts d'observació oficials a 18 municipis, on s'esperen unes 50.000 persones. A més, una seixantena de municipis han organitzat actes relacionats amb aquest fenomen que no es repetirà fins d’aquí a 154 anys, el 2180.
La meteorologia, sobretot la presència de núvols, podria alterar les previsions de mobilitat amb l'arribada de visitants d'última hora. De moment, les previsions meteorològiques auguren un dia majoritàriament assolellat, però amb intervals de núvols baixos al terç sud i altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava.
Dispositiu de mobilitat i seguretat
Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius per al dispositiu de seguretat la tarda del 12 d'agost, que combinarà la presència policial als punts oficials d'observació i als espais amb més afluència de persones amb patrullatge dinàmic i el suport d'unitats especialitzades.
La mobilitat serà un dels principals reptes operatius del dispositiu. Dels 700 agents policials, 180 efectius seran de trànsit i s’ubicaran especialment al llarg de l’AP-7 i l'A-2. El Servei Català de Trànsit recomana evitar l'AP-7, proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres.
Per evitar més congestions, els camions no podran circular per l’AP-7 en sentit sud durant la tarda i el vespre i també hi haurà restriccions per als vehicles pesants a l’N-340.
A més, el 112 reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les trucades d’emergència.
Els Agents Rurals desplegaran 150 persones per controlar la seguretat de les persones i preservar els espais naturals, i recomanen que els assistents evitin zones remotes.
Turisme d’eclipsi
Aquesta oportunitat única, ja que l’eclipsi només es podrà veure a Groenlàndia, una part d’Islàndia i una franja de la península Ibèrica, ha disparat les reserves d’allotjaments, hotels i restaurants de Ponent, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
En ciutats com Lleida, els preus s’han multiplicat per quatre o cinc i les reserves estan gairebé completes per a mitjans d’agost, un període habitualment de baixa ocupació. A tot l’Estat s’espera un impacte econòmic de 347,6 milions d’euros.
Municipis de diferents dimensions on es podrà veure el fenomen treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment, amb dispositius especials de mobilitat i seguretat. Per exemple, en llocs com Santa Bàrbara, al Montsià, s’espera l’arribada de 4.500 persones, una xifra superior als 3.900 habitants del poble.
D’altra banda, la proximitat a l’AP-7 també preocupa el consistori de Montbrió del Camp, que ha habilitat un espai rústic amb aforament per a 2.500 persones i 650 places d’aparcament. L’Ajuntament ja ha anunciat que tallarà l’accés en cas que el municipi quedi col·lapsat.
De la mateixa manera, a Valls el consistori ha habilitat un polígon del carrer Blanquers com a punt d’observació amb capacitat per a 5.000 persones.
Reserves exhaurides als punts d’observació
En les hores prèvies, els municipis situats dins de la franja de totalitat estan exhaurint les reserves de places als espais d’observació. Per exemple, a Lleida, on hi ha dos punts oficials per veure el fenomen astronòmic, a la Seu Vella i a Magraners, les 11.500 entrades s’han esgotat.
Després de l'eclipsi, la festa continuarà en diversos municipis amb actuacions musicals i l'observació de les Llàgrimes de Sant Llorenç a partir de mitjanit.
Els ajuntaments han avisat dels perills d’accedir a espais naturals de difícil accés que s’han difós com a idonis per veure el fenomen. Així ho va alertar l’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, que va fer una crida a la “responsabilitat” dels visitants, perquè “un municipi de mil habitants no té policia local, ni Protecció Civil”.
Tancat l'accés als parcs naturals dels Ports i Montsant
Amb aquests riscos en ment, el Departament de Territori ha decidit tancar l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant des d’aquest dimarts a les nou del vespre fins dijous a les vuit del matí per evitar la possible saturació dels espais davant el risc elevat d'incendis. Hi haurà excepcions per als residents.
També es restringirà preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i als plans de Montmaneu davant la previsió d’una elevada afluència de visitants a la zona.
De la mateixa manera, localitats com Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han restringit l’accés a diversos camins, també pel mateix motiu. Alhora, a Poblenou del Delta es tancaran carreteres i camins per facilitar l'accés a peu a algunes zones singulars.
Tenint en compte que hi haurà una alta concentració de gent a punts aïllats i on hi pot haver saturació de la xarxa de telecomunicacions, Telefónica ha reforçat la xarxa en 290 punts de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Lleida.
Ulleres homologades
Els experts i les autoritats fa setmanes que demanen als visitants que planifiquin les rutes i els accessos amb antelació i insisteixen en la necessitat de fer servir ulleres homologades certificades segons la norma internacional ISO 12312-2, l'únic sistema que garanteix una observació segura del Sol.
El Departament de Salut ha recomanat no treure-se-les en cap moment, a risc de patir lesions oculars irreversibles i greus, que no es notaran immediatament, i ha reiterat que no es poden utilitzar ulleres de sol convencionals ni mètodes casolans per fer l'observació.
Segons les autoritats sanitàries, només es poden treure les ulleres en la fase d'ocultació total, durant el minut que la Lluna taparà completament el Sol i només a les zones amb el 100% de totalitat. Alhora, els oftalmòlegs han alertat dels riscos d’observar l’eclipsi a través de telescopis, càmeres, radiografies o vidres de soldador.
El Govern distribuirà 150.000 ulleres de forma gratuïta als punts d’observació que ha habilitat.
Estudiar els efectes a l’atmosfera
Durant un eclipsi solar total es poden produir variacions apreciables en la temperatura, la humitat o el vent. Tot i que aquests efectes s'han observat en altres ocasions, cada eclipsi presenta unes característiques pròpies en funció de l'hora, la durada, la cobertura del Sol i les condicions meteorològiques del moment.
L’excepcionalitat del fenomen astronòmic ha motivat les institucions científiques a aprofitar l’ocasió per analitzar-lo. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) desplegarà un dispositiu especial d'observació atmosfèrica que permetrà estudiar com respon l'atmosfera a una disminució sobtada de la radiació solar.
L'actuació principal serà el llançament de tres globus sonda manuals des de l'Observatori de l'Ebre en tres fases de l'eclipsi: abans, durant i després de la totalitat.
Els investigadors estudiaran la corona solar, la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre i la ionosfera durant la fase de totalitat, moment en què la Lluna cobrirà completament el Sol. També es mesuraran amb gran precisió els temps de contacte entre la Lluna i el Sol, dades que permeten obtenir informació sobre el diàmetre solar.
Paral·lelament, a Barcelona, es farà un seguiment amb un sistema de radiosondatge automàtic per comparar les observacions obtingudes en dos punts del territori.
Eclipsi per Internet
L’Observatori de l’Ebre serà l'epicentre al territori per seguir l'eclipsi solar total i prepara un ampli dispositiu científic i divulgatiu. Es tractarà de la segona vegada a la història que el centre viurà un eclipsi: el del 1905 va servir per inaugurar públicament l’espai.
El centre també retransmetrà l'eclipsi en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar la ciutadania a aquest esdeveniment astronòmic excepcional.
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