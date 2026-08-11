El Meteocat preveu que les nuvolades més importants durant l'eclipsi quedin concentrades al nord de Catalunya
A partir del migdia s’esperen xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental
Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor, amb alguns núvols que poden condicionar l’observació de l’eclipsi solar, especialment al sud del país. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i, a partir del vespre, es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l’eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s’esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. El Meteocat ha resumit la previsió apuntant que farà “molta calor” i que la xafogor serà “marcada a la costa”.
Pel que fa a l’estat del cel, fins al migdia dominarà l’ambient assolellat, tot i que a primera hora hi haurà intervals de núvols baixos al terç sud i en altres punts del litoral. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i alguns punts del prelitoral, mentre que també n’arribaran per l’oest i deixaran transitòriament el cel molt ennuvolat en aquests sectors. Alhora, bandes de núvols alts avançaran des del sud-oest.
De cara a les hores més decisives per observar l’eclipsi, el Meteocat preveu que a partir del vespre tornin a formar-se núvols baixos al terç sud. També hi haurà alguns núvols alts, mentre que les nuvolades més importants quedaran concentrades sobretot al nord del país.
La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. Amb tot, a partir del vespre pot quedar regular als dos extrems del litoral i prelitoral, preferentment al sector sud. Als punts afectats pels xàfecs també podrà ser regular o dolenta.
A partir del migdia s’esperen xàfecs acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. De forma més aïllada també podran arribar a altres punts del terç nord. Les precipitacions seran d’intensitat entre feble i moderada i deixaran acumulacions entre minses i poc abundants.
Màximes fregant els 40 graus
La calor serà un altre dels elements destacats de la jornada. La temperatura màxima pujarà lleugerament arreu i ho farà de manera més marcada en alguns punts del litoral. Els termòmetres podran fregar els 40 graus a punts de l’interior i arribar als 37 graus al litoral, on la sensació de xafogor serà elevada.
El vent serà de component sud entre fluix i moderat durant bona part del dia, amb alguns cops forts a l’interior de les Terres de l’Ebre, el sud de Ponent i altres punts del prelitoral durant la tarda i primera hora del vespre. A la nit tornarà a ser fluix i de direcció variable.
L’eclipsi començarà cap a les 19.30 hores i s’allargarà fins aproximadament les 21.00 hores, en funció del punt d’observació. La fase de totalitat es podrà veure al terç sud de Catalunya, especialment a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida, i tindrà una durada màxima d’un minut i mig en alguns punts. A Barcelona i Girona, en canvi, l’eclipsi serà parcial.
El Govern ha habilitat 23 punts oficials d’observació en 18 municipis davant un fenomen que serà el primer eclipsi total de Sol visible des de Catalunya des del 1905.
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