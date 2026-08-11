Recta final per a l'R-Aeroport, la nova connexió de tren amb l'aeroport de Barcelona
Adif entrega la nova infraestructura a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que busca maquinistes
Cristina Buesa
L’R-Aeroport encara l’últim examen abans d’arribar al Prat. La nova connexió ferroviària amb l’aeroport de Barcelona ha passat aquest estiu de l’obra a la fase de posada en servei. Adif ja ha acabat i entregat la infraestructura de l’accés ferroviari a les terminals T1 i T2, una actuació de més de 400 milions d’euros que permetrà connectar l’aeroport amb la xarxa de Rodalies a través d’un traçat de 5,2 quilòmetres, 4,3 que seran soterrats. El pas següent són les proves, que precisament han arrencat aquests dies, i el procés d’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), mentre Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que explotarà el nou servei, manté com a objectiu començar a transportar passatgers durant el primer semestre del 2027.
El calendari situa la posada en marxa en menys d’un any. Adif va comunicar a principis de juliol l’acabament de les obres i va assegurar que les proves de circulació amb material rodant començarien durant les setmanes següents. Fonts de l’empresa pública, que ha completat fins a 26 trajectes entre l’estació del Prat i la de l’aeroport, revelen que la seva part de la feina està completa: vies, electrificació, senyalització, comunicacions, ventilació i sistemes de seguretat necessaris per connectar el ramal amb la línia Barcelona-Vilanova.
Protocols necessaris
Feta l’entrega de la infraestructura per part d’Adif, aquesta ha de ser comprovada abans de la seva entrada en servei amb la locomotora 252 i, posteriorment, els trens de FGC hauran de validar la circulació per aquesta xarxa. El procediment culminarà amb l’autorització de l’AESF, necessària per posar en explotació la nova R-Aeroport.
El procés arriba després que el president d’FGC, Carles Ruiz expliqués a EL PERIÓDICO que la principal dificultat serà trobar finestres per provar els trens a la xarxa d’Adif, que ha de compatibilitzar aquestes circulacions amb la resta de serveis i amb les obres que s’executen a Rodalies. Ruiz va situar llavors l’entrada en servei en el primer semestre del 2027. També va explicar que FGC estava treballant amb Adif i Renfe en els protocols necessaris per operar sobre unes vies per les quals continuarà circulant la companyia estatal i en la integració dels sistemes d’informació al viatger.
L’R-Aeroport incorporarà quatre trens per sentit cada hora al túnel de passeig de Gràcia, pel qual ja circulen l’R2 Nord, l’R2 Sud i serveis regionals. Aquesta qüestió ha generat crítiques de plataformes d’usuaris, que adverteixen del risc d’augmentar la pressió sobre un dels punts més saturats de la xarxa. Alhora, l’entrada de la nova línia suposarà que l’R2 Nord deixi d’arribar directament a l’aeroport i que FGC assumeixi la totalitat d’aquesta connexió.
Mentrestant, l’operadora catalana ha començat a posar les peces necessàries per a l’explotació. El 30 de juny va convocar 42 places de maquinista destinades específicament a l’R-Aeroport. La selecció admet tant professionals que ja compten amb la llicència i el diploma de maquinista com candidats que estiguin pendents d’obtenir-los. FGC preveu ampliar la seva plantilla amb prop de 70 maquinistes el 2027, 42 d’ells per a la línia de l’aeroport i 20 més per al futur servei entre Lleida i Terrassa.
107 milions en trens
També estan en marxa els trens que prestaran el servei. FGC ha encarregat a Alstom 10 unitats elèctriques per a l’R-Aeroport, amb una inversió de 107 milions, a què se sumen uns 70 milions pel manteniment durant 15 anys. El primer dels vehicles va quedar acabat (i presentat) l’octubre del 2025 i va començar llavors la fase de proves en fàbrica, prèvia als assajos sobre la infraestructura d’Adif. Els trens tindran capacitat per a 656 passatgers, 202 places assegudes, 10 portes per cada costat i pantalles amb informació del servei ferroviari i dels vols.
El servei funcionarà amb una freqüència de 15 minuts i recorrerà 22,7 quilòmetres
El servei funcionarà amb una freqüència de 15 minuts i recorrerà 22,7 quilòmetres entre Sant Andreu i l’aeroport, amb parades a la Sagrera, el Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, el Prat, Aeroport T2 i Aeroport T1. El trajecte entre Passeig de Gràcia i la T1 se situarà en uns 19-20 minuts. La principal novetat per al passatger serà precisament l’arribada directa a la T1 (on es concentra el 65% del tràfic), ja que els actuals trens de Rodalies acaben el seu recorregut a la T2 i obliguen a agafar un bus llançadora entre les terminals.
La nova infraestructura permetrà, doncs, connectar ferroviàriament les dues terminals, una cosa que ara no passa. L’estació de la T2 està preparada per enllaçar amb l’L9 del metro, mentre que la de la T1 queda integrada al complex aeroportuari. Adif calcula que el nou accés podrà atendre entre set i nou milions de viatgers a l’any.
El projecte arriba a aquesta fase després d’un recorregut molt més llarg que el previst inicialment. Les obres van arrencar el 2015, tot i que el projecte havia sigut adjudicat anys abans.
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