El Govern retornarà al Marroc tots els migrants que entrin a Ceuta
El ministre d’Exteriors reitera el «diàleg permanent» amb Rabat
Albares acusa Meloni d’actuar amb "lleugeresa i frivolitat" davant la crisi migratòria per "necessitats electorals"
Luis Ángel Sanz
El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, va ser clar, rotund i molt dur ahir a Ceuta a l’advertir a tots els migrants que estiguin pensant a intentar una nova entrada massiva a Espanya que "tots els que entrin irregularment seran retornats al Marroc". Després de visitar la ciutat autònoma i reunir-se amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas, Albares assevera que la "contínua i permanent cooperació" de Rabat ha sigut la clau per aconseguir el retorn immediat de la gran majoria dels que van entrar a la ciutat el 30 de juliol. I continuarà sent-ho si es produeixen més entrades, va advertir.
"Des de Ceuta, em vull dirigir directament a tots els que estiguin llegint o escoltant informacions falses del que poden obtenir si venen irregularment a Espanya", va assegurar. "Ningú arrisca la seva vida, els seus diners o el seu futur en aventures abocades al fracàs", va dir, per afegir a continuació: "Qui entri irregularment a Ceuta o a Melilla serà tornat, ni arribarà a la Península ni al continent europeu, ni es quedarà a Ceuta o a Melilla". Aquesta és "la voluntat" d’Espanya i del Marroc, va continuar, i "aquesta voluntat no la canvia cap sentència".
Albares va explicar que des del començament de la crisi migratòria parla "cada dia" amb el ministre d’Exteriors marroquí, i "alguns dies diverses vegades". Aquest diàleg, va emfatitzar, és el que ha permès la ràpida devolució de 70.000 dels 72.000 migrants que van travessar la frontera nedant. A partir d’ara, va dir en la seva compareixença i adreçant-se als que puguin veure’l a l’altre costat de la frontera, "totes les persones que entrin irregularment a Espanya estan abocades a ser tornades al seu país d’origen", va insistir diverses vegades.
El ministre també està en contacte permanent amb la Comissió Europea i va informar que les institucions de Brussel·les s’han reunit els últims dies amb les plataformes digitals per prevenir que es puguin tornar a compartir les notícies falses i la desinformació que el Govern defensa que van ser "el detonant" de l’entrada massiva del 30 de juliol.
1.527 menors identificats
Des d’Almeria, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar que "s’està treballant junt amb el Marroc" perquè els menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta "tornin amb les seves famílies".
"Estem treballant amb el Govern marroquí sobre una línia, sobre un principi de treball que és fonamental i és que puguem aconseguir que tots els menors que són a Ceuta es puguin reagrupar amb les seves famílies al Marroc", va destacar ahir el ministre en una atenció als mitjans.
Bolaños va informar que el Govern ha identificat ja 1.527 menors a la ciutat autònoma i va posar en relleu la "cooperació" amb l’Executiu ceutí perquè "tinguin una acollida respectuosa amb els drets humans".
Vivas, el president de Ceuta, va reclamar a Albares un reforç de la frontera per fer-la "més segura" i evitar que es torni a evidenciar la seva vulnerabilitat, i va advertir que "la integritat territorial i, per tant, la sobirania de la ciutat no estaven garantides". El president ceutí va considerar que, a mitjà termini, serà necessari emprendre obres d’infraestructura per reforçar el perímetre fronterer i va defensar que hi hagi més implicació de la Unió Europea, al tractar-se, segons va assenyalar, no només d’una frontera de Ceuta i Espanya, sinó també de la frontera exterior de la UE.
"La millor manera de tallar que hi pugui haver una altra situació semblant a aquesta, al marge del que calgui fer a la frontera, és que tothom perdi l’expectativa que venint a Ceuta se soluciona el que pretén, ni papers ni asil", va defensar Vivas, no sense esmentar la sensació de "por", "inquietud" i "abandonament" que hi ha entre part de la població.
Albares també va tornar a carregar ahir contra Itàlia per haver actuat amb "lleugeresa i frivolitat" davant la crisi migratòria desencadenada a Ceuta. En la seva visita a la ciutat autònoma, el cap de la diplomàcia espanyola va ser preguntat per la resposta del Govern de Giorgia Meloni a la situació viscuda a Espanya i va lamentar que la resposta de l’Executiu transalpí "no ha sigut de traslladar solidaritat i suport a Espanya", sinó tot el contrari.
Segons l’opinió d’Albares, la resposta de Meloni es va produir "probablement per pur interès partidista" i per "necessitats electorals del Govern italià". El ministre no ho va esmentar, però les pròximes eleccions legislatives estan previstes a Itàlia per al 2027, tot i que encara no hi ha una data definitiva. El partit de Meloni s’enfronta, a més, a d’altres formacions d’extrema dreta que estan a l’alça i fan de la migració irregular una de les seves principals banderes.
Espai Schengen
Albares va recordar que Itàlia és "el país de la Unió Europea amb més nombre d’entrades il·legals, el doble que les que registra Espanya". A més, va criticar que Roma posés en qüestió que la crisi de Ceuta hagués compromès l’espai europeu de lliure circulació Schengen. Al contrari, el titular d’Exteriors va garantir que "la integritat de Schengen mai ha estat en risc; això ha quedat absolutament clar".
Ahir, Interior va actualitzar en 2.143 el nombre de passatgers de tercers països de vols procedents d’Itàlia a qui la Policia Nacional ha sotmès a controls aleatoris des de dissabte passat (i fins ahir a les 13.00 hores). La mesura es va implantar en resposta recíproca a la impulsada pel Govern de Meloni després de l’entrada massiva de migrants a Ceuta.
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