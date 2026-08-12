Localitzen un cos sense vida a la zona on es buscava un parapentista a Àger
Un helicòpter dels Mossos ha localitzat la vela del parapent prop del cingló de la Grallera, on posteriorment s'ha trobat el cos
Efectius dels Bombers han localitzat aquest dimarts al matí un cos sense vida a la zona on es feia la recerca del parapentista belga que es buscava des de dissabte a Àger, a la Noguera. Segons informen els Bombers, pels volts de les 12h un helicòpter dels Mossos que s'havia sumat a l'equip de recerca ha localitzat una vela de parapent a una zona propera al cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià. Una vegada els efectius del GRAE han arribat a la zona, han localitzat un cos sense vida, encara pendent d'identificar, que podria ser compatible amb el del parapentista que es buscava. Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de certificar la identitat de la víctima, de les diligències judicials i la investigació.
A la recerca d'aquest matí els Bombers han treballat amb l'helicòpter de rescat amb efectius del GRAE i tres dotacions terrestres. La recerca d'aquest dimarts està relacionada amb informació nova que els Bombers van rebre dilluns a la nit d'un testimoni que estava a la zona en el moment de l'enlairament del parapentista i informava que l'havia vist remuntant el fort vent de llevant que bufava i es dirigia cap a l'embassament de Terradets. Amb aquesta nova informació, els Bombers han coordinat un nou dispositiu de recerca des de dimarts a primera hora del matí, i han ampliat els sectors de recerca fins a l’altra riba del riu Noguera Pallaresa.
Desparegut des de dissabte
El parapentista belga va desaparèixer dissabte a Àger. L'home, un parapentista experimentat, s'allotjava en un càmping d'Àger, a la Noguera, i els serveis d'emergències van poder confirmar que dissabte va sortir de l'allotjament amb el parapent.
L'avís, el dissabte a la nit, alertava als Bombers de la Generalitat d'un parapentista de 56 anys que havia anat a fer l'activitat a la zona del Montsec, al matí, i no havia tornat.
En primera instància, aquella mateixa nit i matinada, els Bombers van fer una primera recerca per terra sense èxit i van recollir la informació de testimonis, i durant tot diumenge van coordinar un dispositiu que va pentinar tots els sectors de recerca establerts des de l’últim punt d’albirament, el cim de Sant Alís, al Montsec d'Ares.
La recerca de diumenge va centrar-se en tots els sectors des de la cara nord del Montsec d’Ares cap a Àger, delimitant els sectors a l’est amb el riu Noguera Pallaresa i a l’oest amb la frontera amb l’Aragó. Els Bombers també es van coordinar amb la Guàrdia Civil, que van pentinar la zona aragonesa del Montsec, Finestres i Montgai, sense cap indici.
El dispositiu de diumenge va comptar amb 12 dotacions i un helicòpter de rescat dels Bombers, amb efectius de parcs i comandaments de la Regió d’Emergències de Lleida, del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Muntanya, del Grup Caní de Recerca (GRCR) i de la unitat de Drons.
Després de fer recerca extensiva tot diumenge, els Bombers van suspendre momentàniament la recerca fins a rebre nous indicis, fins dilluns a la nit quan van rebre nova informació.
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