L'enxampen sense carnet ni assegurança i amb productes robats per valor de 380 euros
La intervenció acaba amb un detingut i quatre investigats per furt i delicte contra la seguretat viària
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Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra van interceptar el passat dimarts 11 d’agost al voltant de les dues del migdia un cotxe amb diversos ocupants prop del carrer Alsina del barri de Gràcia, a Barcelona. El vehicle circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a l’establiment. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i quatre investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària.
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