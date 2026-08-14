Detenen tres homes amb vinculacions a una banda d’atracadors xilena arran d’un robatori a Juneda
Serien membres d’un grup itinerant internacional que els Mossos han enxampat quan anaven a robar a Calaf
Una investigació de la Unitat d’Investigació de Mollerussa per un robatori en una casa de Juneda (Garrigues), ha permès detenir tres homes membres d’un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d’ells a la coneguda com a ‘Banda de los Fantasmas’, de Xile. El grup tenia un quart integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda. La policia destaca que la banda era itinerant i amb “projecció internacional”. De fet, quan se’ls va detenir el 5 d’agost anirien a cometre, suposadament, un nou robatori en una casa de Calaf, a l’Anoia. El cap de la UI de la comissaria de Mollerussa, Rubèn Carrera, ha destacat la importància de la col·laboració dels veïns per identificar els lladres.
En declaracions a l’ACN, el sergent Carrera ha destacat que els detinguts formen part d’un grup “molt heterodox, però alhora poc ortodox”, que pot fer que de cop hi volta s’agrupin un nombre elevat de membres per “muntar una performance” i fer explotar un caixer, cometre atracaments molt violents en joieries o furts a l’interior de vehicles. En qualsevol cas, es caracteritzen per una “elevada mobilitat”.
En aquest sentit, destaca la col·laboració amb l’Europol o les autoritats xilenes a l’hora de mira de localitzar els integrants d’aquests grups quan es van movent entre països com Noruega, Dinamarca o França. Lloguen vehicles a Espanya i travessen la frontera el mateix dia per cometre delictes a França. D’aquesta manera, segons Carrera, dificulten la tasca de la policia a l’hora d’enxampar-los, però gràcies a les bases de dades internacionals els acaben atrapant com ha acabat passant en aquest cas.
La ‘Banda de los Fantasmas’, del qual un dels detinguts en formaria part, és una organització criminal xilena especialment activa i de gran notorietat per la seva participació en atracaments i altres delictes.
Un dels detinguts va facilitar una identitat que no ha pogut ser acreditada penalment. Els Mossos mantenen obertes diverses gestions de cooperació internacional amb les autoritats de la República de Xile per determinar de manera indubtable la seva identitat real, ja que creuen que podria fer servir una identitat fictícia o robada.
Els tres detinguts van passar a disposició judicial el dia 7 d’agost i van ingressar tots tres a presó.
El detonant de tot plegat
La investigació comença després del robatori en una casa a Juneda, quan s’activa l’alarma i els Mossos hi arriben. Allà veuen que algú havia forçat una persiana i trencat un vidre per entrar a la casa, que estava tota damunt davall i on tot apuntava que s’haurien endut coses de valor.
La policia va parlar amb veïns que van explicar que poc abans del robatori havien vist un vehicle amb quatre persones que observaven cases amb “actitud sospitosa”. La dades que van donar aquests testimonis van ajudar als Mossos a identificar el vehicle, que era d’una plataforma de lloguer de cotxes sense conductor entre particulars.
A partir d’aquí, la policia va analitzar la documentació associada al cotxe i van poder configurar un patró d’activitat especialment significatiu. Eren nombrosos lloguers de curta durada efectuats entre diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest sistema va encendre les alarmes dels investigadors, que van relacionar-lo directament amb el que fan servir els grups criminals especialitzats en delictes contra el patrimoni.
L’endemà del robatori, els Mossos van detectar que els sospitosos havien començat a recórrer diversos municipis de les comarques centrals fent moviments similars als que havien fet a Juneda, per trobar cases unifamiliars on poder actuar. A més, els detinguts s’haurien saltat un control policial abans d’arribar-hi i la policia sospita que ho van aconseguir fent servir un navegador a avisar d’aquest tipus de controls en temps real.
Mentre la policia feia el seguiment a la banda, van poder determinar una clara distribució de funcions entre ells, ja que mentre un dels membres conduïa, vigilava l’entorn i estava pendent de la policia, els altres anaven a peu per observar habitatges, analitzar-ne els accessos i triar objectius.
Finalment, en una zona residencial de Calaf (Anoia), els Mossos van veure com dos dels integrants que anaven vestits amb roba fosca i gorres per dissimular les seves característiques físiques, inspeccionaven l’entorn mentre un tercer estava dins del cotxe vigilant la zona i preparant una fugida ràpida. Amb aquests indicis i la suposada vinculació amb els fets de Juneda, se’ls va detenir abans que entressin en una altra casa.
En els escorcolls es van intervenir gorres i samarretes de colors llampants per canviar-se després de cometre els robatoris, diversos telèfons mòbils, guants i eines susceptibles de ser utilitzades per forçar accessos a habitatges, entre les quals tornavisos de grans dimensions, una maça metàl·lica i un talla-fils. També es van trobar joies, rellotges, ulleres de marca i altres objectes de valor dels quals se n’investiga la procedència.
No es descarten més robatoris tot i que són “delictes que deixen molt poca traçabilitat”
El sergent Carrera assegura que la línia d’investigació que tenen oberta està encaminada a relacionar els detinguts amb altres robatoris tot i que són “delictes que deixen molt poca traçabilitat”. De fet, molts passen “per sota del radar policial si no els detectes al moment”, ja que no deixen empremtes ni vestigis biològics. A més, la via de trobar els autors a través de la venda dels objectes que han robat és complicada.
En aquest context, els Mossos destaquen la col·laboració ciutadana i demanen que se’ls avisi de qualsevol moviment sospitós que els veïns vegin entorn de casa seva o el seu barri.
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