Detinguts a Barcelona amb un "esmorzar explosiu": llet i una capsa de cereals amb cocaïna
La Guàrdia Urbana va parar a Nou Barris els sospitosos quan anaven amb cotxe per "un gir sobtat"
Germán González
El periodista i escriptor nord-americà Hunter S. Thompson, exponent del periodisme gonzo, va deixar escrit que acompanyava el seu abundant esmorzar amb cocaïna. Tot un hàbit poc saludable juntament amb el que es considera l’àpat més important del dia. No és estrany, per tant, que aquest estil de vida pugui tenir seguidors, tal com va constatar una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona aquest dijous a la tarda.
Els agents van veure com un vehicle que circulava per un carrer del districte de Nou Barris donava un «gir sobtat» i, davant la infracció de trànsit, van decidir aturar-lo. Al demanar la documentació van notar una forta olor de marihuana dins del cotxe.
Per això els agents van registrar el vehicle i dins van trobar una bossa amb un bric de llet i una petita capsa de cereals amb més de 100 grams de cocaïna ocults. Davant d’aquesta troballa, els policies van detenir els sospitosos acusats d’un delicte de tràfic de drogues.
A més, el conductor va quedar investigat per conduir sense permís, ja que havia perdut la vigència del carnet. Els sospitosos van ser traslladats a comissaria i la droga va ser requisada. De ben segur que als calabossos han pogut esmorzar de manera més saludable.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Girona vol evitar que la gent llanci envasos de menjar i begudes a les papereres del centre
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona viu l’eclipsi entre emoció i núvols
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines