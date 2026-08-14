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Detingut a Barcelona un criminal fugitiu buscat a Islàndia per tortura i assassinat

El sospitós, que s’allotjava en un hotel, està condemnat a cadena perpètua

Imatge de la comissaria de Via Laietana de la Policia Nacional.

Imatge de la comissaria de Via Laietana de la Policia Nacional. / Policia

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Germán González

Barcelona

Agents de la Policia Nacional han detingut als carrers del centre de Barcelona un fugitiu, de nacionalitat polonesa, buscat per les autoritats d’Islàndia després de ser condemnat per un delicte d’assassinat. El sospitós sembla que va fugir del país nòrdic per no complir una condemna per cadena perpètua

L’11 d’agost, agents de la Policia Nacional del Grup de Fugitius que feien tasques d’investigació van descobrir que el sospitós estava allotjat en un hotel del centre de Barcelona.

Per això, van establir un dispositiu als voltants de l’hotel i quan van trobar el sospitós a prop del local el van detenir. Segons la Policia, l’home tenia una ordre de crida i cerca emesa per Islàndia per un presumpte delicte d’assassinat, que havia dut a terme amb l’ajuda d’un còmplice.

La policia islandesa va establir que el sospitós va actuar astutament ocultant-se el rostre amb una màscara i vestint roba fosca per atacar la víctima, que va rebre ferides greus i va morir més tard a l’hospital.

Els primers resultats de l’autòpsia van poder revelar que la víctima va patir múltiples lesions, com cremades químiques greus causades per una substància corrosiva, ferides profundes per arma tallant (inclosos talls a les extremitats) i un traumatisme contús al cap.

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Els investigadors consideren que el sospitós i el seu còmplice van torturar la víctima. Per això, el sospitós s’enfronta a una pena màxima de cadena perpètua.

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