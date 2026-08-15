El PSC vol fer "tot el que estigui a les seves mans" per evitar que l'extrema dreta lideri o condicioni ajuntaments
Pedret avisa Junts que "oferir una pàtina de respectabilitat" als discursos extremistes és "contraproduent"
Enric Sitjà Rusiñol (ACN)
El PSC vol fer "tot el que estigui a les seves mans" per evitar que Vox i Aliança Catalana liderin o condicionin els governs locals sorgits de les eleccions municipals de l'any que ve. Ho verbalitza el president dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, en una entrevista a l'ACN: "Farem tot el que estigui a les nostres mans per barrar el pas a les extremes dretes en qualsevol govern municipal". De fet, el líder parlamentari mira cap a les files de Junts i els adverteix que "oferir una pàtina de respectabilitat institucional" als discursos de l'extrema dreta és "contraproduent". "La dreta tradicional ha pagat un alt preu per aprendre aquesta lliçó", afegeix, en al·lusió a "exemples històrics i recents" que "acrediten" aquesta tesi.
"Sempre hem prioritzat acords de progrés", rememora el líder parlamentari del PSC-Units, que si bé reconeix certes "circumstàncies locals" que han afavorit "altres combinacions" de pacte, això no obre la porta a negociar amb l'extrema dreta. "El compromís del PSC és absolut en aquest sentit", sentencia.
Les declaracions de Pedret arriben mesos després que els aleshores regidors socialistes a l'Ajuntament de Ripoll -governat per la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols- s'abstinguessin en la votació del pressupost municipal. Aquest moviment va esquerdar la relació entre la federació del PSC a les comarques gironines i l'agrupació local, que va quedar dissolta.
Confiança en tenir "més candidatures i més sòlides"
Pedret radiografia l'estratègia municipalista del PSC i considera que podran "muntar més candidatures i més sòlides" en totes les demarcacions catalanes, fins i tot en els territoris on, històricament, als socialistes els "ha costat més implantar-se".
De fet, a mitjan juny la comissió electoral del PSC va validar més de 120 candidats a tot Catalunya, com el cap de llista a Olot, Joan Manuel Robles, o a Badalona, Fernando Carrera. Malgrat tot, els socialistes mantenen la incògnita en ciutats com Girona, on el nom de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, sona per tornar a ser la cara visible dels socialistes després de guanyar les eleccions del 2023. Pedret, però, assegura "no conèixer cap cas" d'algun membre del Govern que rumiï saltar a la política municipal.
"Continuarem enfrontant-nos amb Vox i Aliança"
Pedret, que assegura que si pertanyés a una "formació conservadora tradicional" procuraria "veure què ha passat en altres moments i latituds" amb relació a l'extrema dreta per extreure'n "exemples de què fer i què no", es compromet a "continuar enfrontant-se" amb els discursos i les apostes polítiques de Vox i Aliança.
"El que fem és (…) procurar de convèncer les persones que diuen que els volen votar que les polítiques que proposen són equivocades i que ens condueixen a autèntics desastres", il·lustra.
Així mateix, rebutja frontalment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el PSC en conjunt confrontin la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, per desgastar l'independentisme. "És radicalment fals", assevera Pedret.
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