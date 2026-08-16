Els informadors ambientals de la Generalitat atenen gairebé 400.000 persones en espais naturals entre juny i juliol
Entre les problemàtiques detectades hi ha animals deslligats, excés de residus i soroll i banyar-se en llocs prohibits
ACN
Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones en espais naturals entre juny i juliol. Segons un comunicat de Territori, els 206 informadors que integren el dispositiu d'estiu han atès 393.832 persones en aquesta primera part de l'estiu. Els treballadors vetllen per un accés responsable i ordenat a espais fluvials amb una elevada freqüentació de visitants, parcs naturals i altres espais naturals protegits de tot Catalunya. Segons Territori les problemàtiques detectades més freqüents tenen a veure amb l'aparcament fora dels espais habilitats, portar animals domèstics deslligats, excés de residus i soroll i infraccions relacionades amb el bany, sobretot, salts i banyar-se en llocs prohibits.
Els informadors ambientals duen a terme tasques d’acollida i informació a visitants, de suport de regulació de l’ús de l’espai i de gestió d’incidències i d’emergències. Així mateix, es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, el Cos d’Agents Rurals, els guardes rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra.
Les primeres dades apunten que els visitants en aquestes zones ha superat el milió de persones. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que les visites es concentren sobretot en entorns fluvials i zones de gorgs. "Des que es va posar en marxa aquest dispositiu a finals de juny i al llarg de tot el mes de juliol calculem que aquests entorns han rebut 108.985 visitants", ha dit Paneque.
A les zones fluvials de les demarcacions de Girona, la Catalunya Central, Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han desplegat 70 informadors i informadores ambientals, cinc més que l’any passat. En aquests espais, els informadors han atès gairebé 67.000 persones. La xifra és inferior a la registrada l’any passat, on durant el mateix període es van atendre 86.485 persones i es van registrar 143.555 visitants. Això s'explica, segons Territori, pel gran nombre de dies que han estat molts dels espais en Pla Alfa 4 durant aquest mes de juliol amb accessos tancats.
A més, 136 informadors s'han distribuït als parcs naturals de la Generalitat i altres espais naturals protegits, especialment aquells que durant aquesta època reben un nombre més gran de visitants, com poden ser el Parc Natural dels Ports o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre altres. Fins al 31 de juliol el dispositiu, només en els espais que gestiona directament la Generalitat, ja s’ha atès 328.104 persones i es calcula que el nombre de visitants ha estat de més de 939.000.
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