Un jove de 21 anys, en coma després de patir una agressió a Sant Adrià del Besòs
Nicola Maggiotto va patir lesions cerebrals greus després de ser copejat per un grup de persones
ACN / Germán González
Nicola Maggiotto, un jove de nacionalitat italiana de 21 anys va ser traslladat a l’hospital el passat 12 d’agost després de patir una agressió al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs. La policia compta amb la denúncia dels fets i el cas està en mans de la unitat d’investigació dels Mossos de Badalona. Un acompanyant de la víctima també va ser agredit, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l’estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït després de l’agressió per part d’un grup de persones que va patir quan sortia d’una discoteca.
Els amics van explicar que, en sortir de la discoteca Sea Sea Beach, al Port Fòrum, van començar a parlar amb un grup de joves, però que en un primer moment el to era cordial. Poc després, els italians van marxar cap a una parada de taxis propera i Nicola i un amic seu es van quedar més endarrerits. Va ser en aquell moment, segons aquests joves, quan una persona de l’altre grup el va agredir per darrere i, en caure, es va colpejar contra el terra.
Altres membres del grup agressor van aprofitar que era a terra per donar-li puntades de peu i cops de puny, tot i que els amics de Nicola s’hi van interposar per evitar que el continuessin colpejant. Segons aquests testimonis, els agressors van fugir quan van sentir les sirenes policials. Una ambulància va traslladar el jove a l’hospital, on li van diagnosticar lesions cerebrals greus, per la qual cosa el seu pronòstic és reservat. Els sanitaris també van atendre un dels amics que el van ajudar, però per lesions lleus a la cara.
Les primeres hipòtesis descartarien que es tractés d’un robatori i els Mossos intenten esbrinar si entre els dos grups hi va haver algun intercanvi d’insults o amenaces abans de l’enfrontament, malgrat que els italians ho neguen. L’agressió, que va tenir lloc cap a les deu de la nit del passat 12 d’agost, ha causat un gran rebombori a Itàlia i la majoria de mitjans d’aquell país han publicat informació sobre la violenta pallissa que va patir Nicola. També diversos polítics i càrrecs institucionals italians, vinculats al partit de Giorgia Meloni, han expressat la seva indignació i han traslladat el seu suport a la família.
Segons Rai News, el Consolat italià a Barcelona està prestant assistència a la família de Nicola i a l’altre jove italià agredit.
Via: El Periódico
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