Els Mossos enxampen un ciclista que circulava begut i drogat després d'accidentar-se a Monistrol de Montserrat
El ciclista presentava ferides lleus i els agents van detectar indicis de conducció sota els efectes de substàncies estupefaents
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Els Mossos d’Esquadra han denunciat administrativament un ciclista que ha patit un accident a Monistrol de Montserrat, al Bages, i ha donat positiu en alcohol i drogues. Segons ha informat aquest dimarts la policia catalana, l’home presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l’alcohol. Els agents, amb la col·laboració dels vigilants municipals, l’han aturat i identificat. Posteriorment, el ciclista ha donat una taxa d’1,09 mg/l d’alcohol i també ha donat positiu en drogues. Els Mossos l’han denunciat administrativament pels resultats de les proves.
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