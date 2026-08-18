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Els Mossos enxampen un ciclista que circulava begut i drogat després d'accidentar-se a Monistrol de Montserrat

El ciclista presentava ferides lleus i els agents van detectar indicis de conducció sota els efectes de substàncies estupefaents

Un vehicle dels Mossos, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Un vehicle dels Mossos, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. / Mossos d'Esquadra

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ACN

ACN

Monistrol de Montserrat

Els Mossos d’Esquadra han denunciat administrativament un ciclista que ha patit un accident a Monistrol de Montserrat, al Bages, i ha donat positiu en alcohol i drogues. Segons ha informat aquest dimarts la policia catalana, l’home presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l’alcohol. Els agents, amb la col·laboració dels vigilants municipals, l’han aturat i identificat. Posteriorment, el ciclista ha donat una taxa d’1,09 mg/l d’alcohol i també ha donat positiu en drogues. Els Mossos l’han denunciat administrativament pels resultats de les proves.

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