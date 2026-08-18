Laura Borràs demana a l'independentisme que superi deu anys d'"estancament"
L'expresidenta del Parlament considera l'amnistia una "victòria política" que ha de marcar el principi d'una nova etapa per a l'independentisme
L’expresidenta del Parlament Laura Borràs ha demanat aquest dilluns a l’independentisme que deixi enrere el “ressentiment” entre companys després de deu anys d’”estancament” per obrir una nova etapa marcada per la “intel·ligència nacional”. En una conferència a la Universitat Catalana d’Estiu, Borràs ha fet una crida a aprendre dels errors del passat i a rellançar el projecte. “Deixem-nos de retrets, divisions i baralles, que només ens porten al desastre, i fem-ho possible entre tots amb intel·ligència nacional”, ha dit. També ha fet referència al “populisme”, i ha advertit que l’independentisme no pot defugir el debat sobre la immigració, però tampoc pot permetre que aquest ocupi tot l’espai polític.
“Quan un moviment dedica més energia a demostrar qui té la culpa de la derrota passada que a construir les condicions de la victòria futura, alguna cosa essencial s’ha trencat”, ha constatat Borràs des de Prada de Conflent, on ha remarcat que els independentistes han dedicat “molta energia a identificar qui està equivocat, qui va ser ingenu, qui va tenir por, qui va trair, qui no va complir, qui hauria hagut de fer què” durant el procés.
Borràs ha subratllat que cal distingir entre “una derrota i el final del projecte, entre la crítica i l’autodestrucció, entre un desacord puntual i el ressentiment absolut i entre la unitat i la unanimitat”. “Hauríem hagut d’aprendre que la divisió interna pot destruir una força col·lectiva”, continuat l’expresidenta del Parlament, que ha apostat per ser “més intel·ligents, fer-ho millor” i aprendre del que no va funcionar, sent conscients de les fortaleses i febleses del projecte.
En aquest sentit, ha dit que el que cal no és deixar de discutir, sinó “donar sentit a les discussions”, sobretot un sentit diferent a “l’autofàgia”. “El fet de devorar-nos a nosaltres mateixos, perquè fent-ho li fem la feina a l’estat espanyol”, ha advertit.
L’expresidenta del Parlament també ha constatat que hi ha qui ha llegit el que ha passat com una “derrota, però no una derrota puntual, sinó com una derrota nacional absoluta, fins al punt de fer de la derrota una identitat”. En aquest punt, ha avisat que “quan una comunitat política passa a identificar-se amb la seva derrota, deixa de mirar al futur i administra de manera molt tòxica el passat”.
En aquest sentit, s’ha referit a l’amnistia, que ha definit com una “victòria política”, perquè va obligar l’estat espanyol a moure’s, i ha lamentat que s’hagi permès que sigui Espanya qui hagi fet el relat, parlant de reconciliació. “L’amnistia ha de ser el principi d’una nova fase política”, ha reblat.
En la seva conferència, també ha tingut un moment breu per parlar del “populisme”, sense mencionar explícitament Aliança Catalana. A parer seu, el populisme no es combat negant els problemes, sinó resolent-los. Borràs ha advertit que “l’independentisme no pot defugir, no ha de defugir el debat de la immigració, però tampoc pot permetre que ocupi tot l’espai polític”.
“Si negues els problemes la gent acaba escoltant els que sí que en parlen, però si deixem que algú converteixi la immigració en la culpable de tots els nostres mals ja hem perdut abans de començar”, ha continuat Borràs, que ha afegit que una nació “no es fa forta fent més petita la gent que hi arriba, sinó tenint les eines per integrar-la”.
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