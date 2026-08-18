Se suïcida un intern al Centre Penitenciari de Ponent
La direcció del centre penitenciari va activar el codi d'emergència i el servei mèdic va intentar reanimar el pres, sense èxit, abans de l'arribada del SEM
Un intern del Centre Penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP-FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia a l'ACN. Segons Justícia, uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat el servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el Protocol de Prevenció de Suïcidis. SICAP-FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris.
El sindicat explica que l'han trobat inconscient penjat als penjadors de la zona de dutxes i els funcionaris han activat el codi de seguretat, l'han despenjat i han iniciat tasques de reanimació cardiopulmonar fins que han arribat els serveis sanitaris del centre i el SEM.
SICAP-FEPOL denuncia que els treballadors "han tornat a donar la cara davant d'una situació extrema" i diu que no poden ser convertits "en el para-xocs de les deficiències del sistema".
Segons diuen, els fets d'aquest dimarts són un nou episodi que s'afegeix a una "successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins del sistema penitenciari català".
"La Direcció General d’Afers Penitenciaris no pot continuar reaccionant tard, improvisant i traslladant totes les conseqüències als professionals dels centres", es queixen.
Per tot plegat, el sindicat de presons exigeix la dimissió d'Estepa, que asseguren "ha perdut la confiança dels professionals" i demana al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix.
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