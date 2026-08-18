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Se suïcida un intern al Centre Penitenciari de Ponent

La direcció del centre penitenciari va activar el codi d'emergència i el servei mèdic va intentar reanimar el pres, sense èxit, abans de l'arribada del SEM

Exterior del centre penitenciari de Ponent de Lleida.

Exterior del centre penitenciari de Ponent de Lleida. / ACN

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ACN

ACN

Lleida

Un intern del Centre Penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP-FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia a l'ACN. Segons Justícia, uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat el servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el Protocol de Prevenció de Suïcidis. SICAP-FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. 

El sindicat explica que l'han trobat inconscient penjat als penjadors de la zona de dutxes i els funcionaris han activat el codi de seguretat, l'han despenjat i han iniciat tasques de reanimació cardiopulmonar fins que han arribat els serveis sanitaris del centre i el SEM. 

SICAP-FEPOL denuncia que els treballadors "han tornat a donar la cara davant d'una situació extrema" i diu que no poden ser convertits "en el para-xocs de les deficiències del sistema".

Segons diuen, els fets d'aquest dimarts són un nou episodi que s'afegeix a una "successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins del sistema penitenciari català".

"La Direcció General d’Afers Penitenciaris no pot continuar reaccionant tard, improvisant i traslladant totes les conseqüències als professionals dels centres", es queixen.

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Per tot plegat, el sindicat de presons exigeix la dimissió d'Estepa, que asseguren "ha perdut la confiança dels professionals" i demana al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix.  

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