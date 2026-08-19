Catalunya utilitzarà la IA per localitzar pisos buits i treure’ls al mercat
El nou algoritme de la Generalitat analitzarà el consum energètic i el padró per identificar pisos buits a Catalunya
María Jesús Ibáñez
La Generalitat de Catalunya està preparant un nou sistema basat en la intel·ligència artificial (IA) per identificar quins pisos estan buits a cada municipi i incorporar aquests habitatges al mercat, segons va explicar a principis d’aquesta setmana el director general d’Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas. El sistema l’està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), amb seu a Lleida, que des de fa dos mesos treballa, per encàrrec del Govern, en un algoritme que creuarà dades de consum d’aigua i electricitat, el padró i la informació presencial d’alguns consistoris per saber si un habitatge es troba desocupat.
Només els grans tenidors, propietaris de cinc o més habitatges, i les persones jurídiques privades estan obligats a notificar quants pisos buits tenen davant el registre oficial de la Generalitat. Però la realitat supera aquest cens. Les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) daten del 2021 i parlen de 418.600 domicilis desocupats, un 10,7% dels gairebé quatre milions d’habitatges a Catalunya. Només a Barcelona sumen més de 75.000, però hi ha municipis més petits, com el Perelló (Tarragonès), on el 49,6% de les propietats estan buides. A Terrassa n’hi ha més de 9.600 i a Tarragona, 8.300.
«Fins ara ens hem trobat que no estava clara la responsabilitat, si era de la Generalitat o dels Ajuntaments, amb la qual cosa hem descobert que estem en una espècie de terra de ningú en què no s’està tractant el problema», va lamentar el director general. A més, no es podia certificar que un habitatge era buit fins que el visitava un funcionari i ho corroborava. Amb la nova eina, el Govern es compromet a facilitar als Ajuntaments dades que permetin tenir una fotografia en temps real de la situació i conèixer l’estat d’un habitatge amb més rapidesa.
Són diversos els Ajuntaments catalans que s’hi han anticipat i van contractar empreses privades que utilitzen tecnologia digital i IA per controlar i gestionar el mercat local de l’habitatge. A Sitges, per exemple, ho van fer per al recompte de pisos turístics per evitar il·legalitats. L’eina també permet gestionar habitatges buits ocupats il·legalment.
Estratègia d’«incentivació»
L’objectiu de la Generalitat és completar un mapa de prevalença d’habitatges buits a partir de l’any vinent per desplegar mesures estinades a mobilitzar el parc d’habitatges desocupats, va indicar Mas en una entrevista a 3Cat. Amb la informació que s’obtingui, Habitatge començarà per centrar-se en una estratègia d’«incentivació» per mobilitzar els habitatges en comptes d’iniciar procediments sancionadors.
El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a Enginyeria (CIMNE) està adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i, des de 1987, desenvolupa mètodes numèrics per resoldre problemes científics i tecnològics d’enginyeria civil, ambiental, mecànica, aeronàutica i naval. n
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