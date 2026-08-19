Banyistes troben paquets de cocaïna amb estampetes d'un Crist a platges catalanes
El pes de la droga recuperada a Catalunya fins al moment supera els tres quilos
Germán González
En una setmana han arribat a les costes de diverses localitats catalanes tres paquets de droga que semblaven sortir de la mateixa partida. Tots tres van ser recuperats per banyistes flotant al mar i entregats a socorristes o personal municipal. A més, els tres paquets portaven a sobre una estampeta d’un Crist amb la inscripció ‘sempre viuràs en el record dels teus amics’. Després de constatar que hi havia droga dins, els Mossos d’Esquadra han iniciat una investigació per determinar la seva procedència, ja que consideren que es tracta d’equipatge que pertanyen a la mateixa partida i creuen que hi pot haver més al mar.
El primer d’aquests tres paquets va ser trobat en una platja de Badalona el 10 d’agost, el segon en una altra de Tarragona el 13 i el tercer en una de Sitges aquest dimarts, tal com va avançar La Vanguardia. Malgrat això, la primera notícia sobre paquets de cocaïna amb aquesta estampeta és de fa un mes a Castelló.
El 10 de juliol passat una turista que practicava surf va trobar a la platja del Moro d’Alcossebre un paquet amb el mateix missatge i idèntica imatge de Crist. En un primer moment, la banyista va pensar que es tractava de les cendres d’un difunt, pel lema ‘sempre viuràs en el record dels teus amics’, però més tard va comprovar que es tractava de droga. La Guàrdia Civil de Castelló ha iniciat una investigació per determinar-ne l’origen i també s’ha rastrejat la zona per trobar més paquets.
Operació a Catalunya
Després de la troballa en una setmana d’aquests tres paquets amb cocaïna, efectius de la Policia Marítima i Aèria de Mossos han començat a rastrejar el litoral català per determinar la procedència d’aquests paquets. Entre tots tres sumarien poc més de tres quilos de cocaïna, segons fonts policials han explicat a EL PERIÓDICO.
Segons va poder saber aquest mitjà, un banyista va trobar a Badalona un paquet sospitós i el va entregar als socorristes de la platja, que al veure el seu contingut, van avisar la Guàrdia Urbana de la localitat i als Mossos. A la platja van arribar diverses patrulles que es van fer càrrec del paquet que era al lloc de socors. Allà els agents van descobrir que es tractava de cocaïna.
Els Mossos van iniciar una investigació que s’ha anat ampliant amb la resta de paquets trobats a Tarragona i Sitges. Els agents indiquen que s’han vinculat els tres paquets l’oposició al tenir tots tres la mateixa estampeta amb el mateix missatge. De moment, no es descarta que fossin llançats al mar per un grup de narcotraficants quan els portaven de contraban al ser descoberts o que els caigués de forma accidental.
Tampoc se sap el temps que porten els paquets al mar i si poden aparèixer més, tot i que tot apunta que la partida es va perdre fa dos mesos. Els agents dels Mossos han analitzat la droga per determinar si és semblant la seva composició a altres substàncies estupefaents similars trobades en partides confiscades en els últims mesos a tot Espanya. També els ha cridat l’atenció als investigadors l’estampeta que apareixia als paquets. La investigació segueix el seu curs i no es descarta que es formi un equip conjunt d’investigació amb la Guàrdia Civil.
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