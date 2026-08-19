La web que indica les hores de sol i ombra a les terrasses de Barcelona
La plataforma terrasses.cat, desenvolupada amb IA per Josep Moragas, ofereix informació en temps real sobre la llum solar a les terrasses de bars i restaurants de Barcelona
Ferran Imedio
Quan quedes per menjar o prendre alguna cosa amb Josep Moragas i li dones a triar entre exterior o interior, sempre triarà la segona opció. No li agrada estar al descobert. I, tot i així, aquest periodista radiofònic ha creat terrasses.cat, una web on es pot consultar en directe si toca el sol o hi ha ombra en cadascuna de les gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants de Barcelona. "És una contradicció", admet amb un somriure.
Una contradicció i una passada, perquè la feina que ha dut a terme és aclaparadora, per molt que ell hi tregui importància. I encara sorprèn més saber que hi ha invertit tan poc temps i tan pocs diners... "Vaig trigar un parell d’hores a crear l’eina i un parell d’hores més a muntar una interfície que fos intuïtiva per a l’usuari", assegura aquest crac, que s’ha gastat vuit euros en el domini i l’allotjament d’aquest primer any. El secret de tanta rapidesa es troba en la intel·ligència artificial (IA). "No soc informàtic, però sempre m’ha agradat programar i he anat avançant molt a poc a poc. Amb la IA, però, he pogut accelerar molt els meus coneixements. El punt important és dir-li com cal fer-ho. Així, programa el que t’interessa sense que generi soroll en el codi, el que vindria a ser com escriure un article sense faltes ortogràfiques ni sintàctiques".
Així de simple sembla. Per això es va atrevir a embarcar-se en aquest projecte. "A la ràdio on treballo hi ha una terrassa que freqüentem els companys i que és molt capritxosa, perquè hi toca el sol de manera perpendicular, de manera que hi ha moments de llum i moments d’ombra. Vaig pensar que estaria bé saber amb exactitud quan hi ha una cosa o una altra". I com que ja coneixia GitHub, una web de programadors per a programadors, va intuir que la cosa no seria tan complicada.
"Només necessitava tres elements –explica Moragas–: un registre de totes les terrasses de Barcelona amb la seva geolocalització, registre que ja té l’Ajuntament; una base de dades de com toca el sol a la ciutat minut a minut, i github.com disposa d’una una biblioteca en la qual pots consultar això a qualsevol racó del món, i una llista amb les altures de tots els edificis de Barcelona, que també es troba a github. "Només calia que un programa triangulés aquesta triple informació en un mapa, cosa que la IA va fer en deu minuts, quan jo hauria necessitat mesos. És molt fort".
El resultat és una web que et geolocalitza i t’assenyala les terrasses més pròximes. Quan hi entres, marca l’hora en què et connectes i identifica tots els vetlladors amb tres colors: el groc indica que són al sol; el taronja, que la llum és de l’alba o del vespre, i el verd, que hi ha ombra. Pots buscar per carrers, barris i locals, i també canviar el dia i l’hora que t’interessen per saber com hi estarà la llum en aquell moment. També hi ha una funció que convida l’usuari a aportar el seu granet de sorra indicant si tenen tendal o deixant una breu ressenya.
Quan cliques en una, es desplega una fitxa que, a més d’un enllaç a Street View de Google, t’informa de les hores de sol i d’ombra, els metres quadrats, el nombre de taules i cadires i si s’ubica a la vorera o a la calçada... També pots crear la teva llista de terrasses favorites i saber quin és el millor moment per visitar-les. Com que terrasses.cat està vinculat a l’actualització que fa periòdicament l’Ajuntament de Barcelona, es pot dir que és altament fiable, perquè treballa amb informació oficial.
Les cinc més visitades
I tampoc no hi falta una llista amb les cinc terrasses més visitades. Encapçala aquest rànquing el Dublin Sport Tavern, a Sarrià-Sant Gervasi, una dada que sorprèn Moragas. "Em sorprèn perquè és senyal que l’utilitzen molts expats d’aquella zona. La resta de favorites estan més repartides per la ciutat [el segueixen La Isla, a l’Eixample; La Nova Farga, a Sants-Badal, i Topik, a l’Eixample]".
Ara que la calor d’estiu es fa notar de valent, li ronda pel cap crear una eina que et guiï fins a la teva destinació de la manera més ràpida... per l’ombra. "Ja hi ha un mapa mundial d’ombres, però, que jo sàpiga, ningú ha fet una mena de Google Maps que et porti per un camí protegit del sol. Crec que tinc l’eina, tot i que no serà fàcil...". Si s’hi posa, amb l’ajuda de la IA, poc tardarà.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Mercenaris a Montilivi
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys