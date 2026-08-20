El Meteocat manté avisos de perill màxim per la possibilitat de pedregades, fortes ratxes de vent o esclafits
Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'amenaça de tempestes intenses i fenòmens violents
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dijous a la tarda un nou avís per temps violent, vigent entre les 16.10 i les 18.10 hores, amb un grau de perill màxim de 6 sobre 6. L’organisme alerta de la possibilitat de pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora, esclafits i tornados o mànegues. Meteocat ha indicat poc després de les quatre de la tarda que els xàfecs són "molt actius" i que van acompanyats de calamarsa o pedra i, en alguns casos, de fortes ratxes de vent. El Servei Meteorològic ha demanat especial atenció al Maresme, comarca que continua inclosa en un avís anterior.
El nou avís amplia temporalment l’episodi de temps violent després que Meteocat ja n’hagués emès un altre vigent entre les 15.34 i les 17.34 hores, també amb un grau de perill màxim de 6 sobre 6.
Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat. En la darrera actualització territorial, havia advertit de la probabilitat de pedra de més de dos centímetres, ratxes de més de 90 km/h, esclafits i tornados durant dues hores al Vallès Oriental, el Maresme, la Selva i Osona.
A més, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades de caràcter local en barrancs i rieres de la conca de l’Ebre.
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