Rodalies
El Govern preveu abordar amb el Govern el traspàs de l’R1 en una reunió bilateral a l’octubre
La consellera Paneque admet «deficiències» en el servei el dia de l’eclipsi però treu pit del pla de xoc per millorar les estacions i la informació en temps real
Sara González
La Generalitat està preparada perquè el traspàs de l’R1 de Rodalies, la del Maresme, es produeixi abans de finals d’aquest any. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha situat al mes d’octubre la reunió de la comissió bilateral amb el Govern espanyol en què s’ha d’aprovar la transferència de la línia, la primera que quedarà sota la titularitat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya.
«Esperem que no vagi més enllà d’aquest mes d’octubre. No puc acotar-li la data, però efectivament preveiem que en aquesta tardor hi pugui haver aquesta reunió per certificar o acordar el traspàs de l’R1», ha assegurat la també portaveu després de la primera reunió del Consell Executiu del nou curs polític.
«Deficiències» el dia de l’eclipsi
Paneque ha donat resposta també al «col·lapse» que es va produir a Rodalies eldia de l’eclipsi del 12 d’agost malgrat que el Govern ha defensat que s’havia preparat un dispositiu. Com ja va fer llavors el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha reconegut «algunes deficiències», com la concentració de persones en estacions com les de Tarragona i Altafulla o falta d’informació als usuaris.
Tanmateix, ha defensat Nadal, en qui manté la «confiança», tot i que el portaveu dels Comuns, David Cid, n’ha exigit el cessament en una entrevista a l’ACN. «És una peça fonamental i sobre la seva secretaria recau bona part dels objectius, reptes i actuacions que estem duent a terme en matèria de mobilitat». Estic molt satisfeta del treball», ha remarcat.
Paneque també ha tret pit de formar part del «primer Govern que es pren seriosament la millora del sistema de Rodalies» i ha defensat que el pla de xoc posat en marxa en els últims mesos per millorar l’accessibilitat de les estacions i la informació en temps real té un grau de compliment «alt» malgrat no ser encara el que es desitjaria. També ha recordat que estan a punt d’arribar nous trens per millorar el material mòbil i que continuen les obres per millorar la infraestructura, malgrat les incidències que se’n deriven.
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