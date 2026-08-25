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Protecció Civil justifica que no s’enviés l’ES-Alert per les tempestes en ser “sobtades” i amb “poca predictibilitat”

L’organisme d’emergències recorda que l’eina s’utilitza quan hi ha una “probabilitat alta”

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Redacció

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ACN

ACN

Barcelona / Girona

La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha justificat que no s’enviés un missatge ES-Alert per les fortes pluges, tant la matinada de dissabte com d'aquest dilluns, per ser “sobtades” i amb “poca predictibilitat”. En una entrevista a ‘El matí de Catalunya Ràdio’, ha afirmat que no hi havia una previsió que “podia esdevenir una situació d’aquest tipus”. Solé ha subratllat que quan es van produir el marge per avisar era “mínim”. Per això, la responsable ha assenyalat que no es va poder alertar la ciutadania com en altres ocasions com ara “el dia abans perquè la gent es pugui preparar”. Solé ha recordat que aquesta tecnologia s’utilitza quan hi ha una “probabilitat alta”.

La subdirectora general ha precisat que els missatges s’envien amb nivells a partir de 5 sobre 6 i 6 sobre 6, ja que això vol dir pronòstics de forts ruixats d’un 50% i “probabilitat molt alta”, respectivament. Tot i això, ha matisat que s’han fet enviament amb nivell 5 i “no s’ha produït cap pluja” i ho ha atribuït “al component de probabilitat que té la predicció meteorològica”.

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En aquesta línia, Solé ha remarcat que hi ha una “situació d’emergència climàtica”, en la qual “els fenòmens extrems cada vegada són més freqüents”. Això, segons ha apuntat, suposa que “no siguin prou detectables”. 

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