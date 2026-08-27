Un històric dels Boixos Nois busca 50 «protectors» de Sílvia Orriols per a l’acte del Fossar de les Moreres
La seva missió seria garantir que la líder d’Aliança Catalana pugui fer el seu discurs sense interrupcions dels independentistes d’esquerres
Germán González / Gisela Boada
Un històric membre dels Boixos Nois ha fet una crida per reunir una cinquantena de persones el pròxim 10 de setembre al Fossar de les Moreres amb l’objectiu de «protegir» la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durant l’acte que el partit té previst celebrar la vigília de la Diada. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Josep Lluís S. ha difós la convocatòria a través de diferents grups de missatgeria mòbil i xarxes socials davant la possibilitat que col·lectius antifeixistes intentin impedir o boicotejar la intervenció d’Orriols, com ja ha passat en anys anteriors.
El missatge, que circula des de fa setmanes per grups en què participen persones vinculades a diferents ambients ultres, no exclusivament independentistes, planteja reunir unes 50 persones per garantir que la dirigent d’Aliança Catalana pugui accedir al Fossar i pronunciar el seu discurs. La mateixa crida al·ludeix a la possibilitat que grups d’«extrema esquerra» intentin impedir-ho o increpar-la. Segons diverses fonts consultades per aquest diari, alguns antics integrants dels Boixos Nois també han participat en actes anteriors d’Aliança Catalana col·laborant en tasques relacionades amb l’organització.
La convocatòria es produeix en un context de tensió creixent al voltant del Fossar de les Moreres, un dels espais amb més càrrega simbòlica de l’independentisme català i escenari, en els últims anys, de protestes i moments de tensió vinculats a la presència d’Aliança Catalana. L’assistència d’Orriols cada 10 de setembre ha anat guanyant notorietat en paral·lel al creixement electoral i institucional del seu partit i ha convertit la vigília de l’Onze de Setembre en un punt recurrent de confrontació amb sectors de l’esquerra independentista.
Arran avisa que farà fora Aliança Catalana
La mobilització coincideix enguany amb una convocatòria unitària de cinc organitzacions de l’esquerra independentista —Alerta Solidària, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)—, que han cridat a protestar el pròxim 10 de setembre amb la voluntat expressa d’impedir que Aliança Catalana celebri amb normalitat el seu acte al Fossar.
Aquesta setmana, Arran ha difós a més un vídeo a les xarxes socials en què expressa el seu rebuig a la presència del partit el pròxim dia 10. «Ni a Ripoll, ni a la resta dels Països Catalans hi ha lloc per al feixisme. Aquest 10S no us deixarem passar al Fossar de les Moreres. Unitat antifeixista per una terra de tots», va escriure l’organització a X dimecres juntament amb unes imatges gravades a Ripoll i acompanyades de símbols antifeixistes.
Fonts d’Aliança Catalana asseguren a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona que no tenen constància que «cap grup» hagi manifestat la seva intenció d’acompanyar la líder del partit, més enllà dels simpatitzants o militants que vulguin donar suport a Orriols aquell dia. Les mateixes fonts recorden que l’acte del 10 de setembre està «obert a tothom que hi acudeixi amb una actitud pacífica i de respecte».
Des de la formació admeten també que són conscients que hi ha grups ultres, inclosos membres dels Boixos Nois, que simpatitzen amb Aliança Catalana, tot i que subratllen que aquesta afinitat no implica que hi hagi coordinació entre ells. El partit assenyala, a més, que estudia tornar a facilitar el desplaçament de militants i simpatitzants des de diferents punts de Catalunya, com ja va fer l’any passat, tot i que l’organització d’aquests transports encara no està tancada. «Hi haurà molta gent que vindrà a donar suport a Sílvia», asseguren fonts de la formació.
Anys de polèmiques
La pugna al voltant del Fossar no és nova. El 2023, poc després que Orriols accedís a l’alcaldia de Ripoll, militants d’Arran van retirar i destruir les ofrenes florals dipositades per Aliança Catalana. Un any després, amb la formació ja representada al Parlament, prop d’un centenar d’activistes antifeixistes van irrompre al Fossar durant l’acte d’Orriols entre crits, bengales i xiulets. La intervenció dels Mossos d’Esquadra va permetre contenir la situació, tot i que el discurs va quedar parcialment interromput.
El 2025, Aliança Catalana va reforçar considerablement la seva capacitat de mobilització. El partit va organitzar quatre autocars des de diferents punts de Catalunya per traslladar militants i simpatitzants fins a Barcelona i va aconseguir reunir unes 300 persones al Fossar. En aquella ocasió, un ampli dispositiu policial va evitar que es repetissin els incidents de l’any anterior: els Mossos van bloquejar l’accés d’una quarantena d’activistes d’Arran i l’acte es va poder celebrar sense enfrontaments de consideració.
Via: El Periódico
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