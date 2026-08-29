CRISI MIGRATÒRIA
La UE treballa ja a oferir a Espanya el reforç de Frontex i Europol davant l’encara «complexa» situació de Ceuta
El comissari europeu de Migració confirma la recepció de la sol·licitud espanyola i promet una resolució ràpida per reforçar la gestió a Ceuta
EP
La Unió Europea treballa ja en la petició formulada per Espanya per rebre el recolzament de l’Agència Europea de Fronteres i Costes (Frontex) i de l’Europol en el triatge dels migrants irregulars a Ceuta; una situació encara «complexa», en paraules del comissari europeu de Migració, Magnus Brunner, que ha celebrat de tota manera «les mesures addicionals» adoptades sobre això pel Govern espanyol.
La sol·licitud va ser remesa pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migració i Assumptes Interns de la Comissió Europea, Beate Gminder, segons ha informat el Ministeri de l’Interior en un comunicat.
La carta enviada per Grande-Marlaska donava resposta al seu torn a la que el 21 d’agost la directora general va remetre a l’ambaixador d’Espanya davant la Unió Europea, Marcos Alonso, en la qual va oferir l’ajuda de diferents agències europees davant la situació creada per la crisi migratòria que va viure Ceuta els passats 30 i 31 de juliol.
En resposta a aquest oferiment, el ministre de l’Interior ha sol·licitat a Gminder que Frontex, Europol i l’Agència de la Unió Europea per a l’Asil (EUAA) «reforcin el dispositiu posat en marxa per fer front a la gestió del triatge i posterior tramitació dels expedients personals de les persones immigrants que encara es mantenen a Ceuta de manera irregular».
Ara, en un missatge publicat a les xarxes socials, Brunner confirma la recepció de la sol·licitud de recolzament addicional d’Espanya, incloent Frontex, Europol i l’Agència d’Asil de la Unió Europea (EUAA). «Ja estem treballant en la sol·licitud i prendrem una decisió amb celeritat», ha indicat el comissari europeu.
Brunner, d’altra banda, ha traslladat l’agraïment de la UE a les «mesures addicionals» que Espanya ha adoptat en els últims dies per respondre a una situació que encara «continua sent complexa».
En qualsevol cas, la prioritat per a la UE continua sent la de «garantir el ràpid retorn de totes les persones que es mantenen en situació irregular a Ceuta», ha conclòs el missatge del comissari.
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