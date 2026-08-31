Inici del curs escolar
ERC i els Comuns consideren insuficient el cessament a Educació davant la crisi amb els docents i reclamen un «gran acord»
Els socis del Govern adverteixen que el canvi de la número dos de la conselleria no serveix per aturar problemes estructurals que denuncien els professors
Niubó relleva el seu número 2 i expedientarà tres treballadors de la conselleria després del fiasco de PISA: «La responsabilitat està en el departament i així ho assumim»
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Sara González
Ni el cessament de la número dos d’Educació pel fiasco de les proves PISA ni les mesures anunciades aquest dilluns per la consellera Esther Niubó són, als ulls d’ERC i els Comuns, els socis del Govern, suficients per aturar la crisi oberta amb els docents. Els dos partits han assenyalat els dèficits de gestió que, segons el seu parer, està patint l’Executiu de Salvador Illa en aquest àmbit i han reclamat més diàleg amb els sindicats i un «gran acord» estructural per rellançar el sistema educatiu a Catalunya.
A les portes de l’inici del curs escolar, dimarts vinent dia 8 i amb una jornada de vaga de professors ja convocada, Junqueras ha qualificat d’insuficient la resposta de la conselleria davant la polèmica de les proves PISA, de les quals van quedar exclosos una part substancial de l’alumnat amb més dificultats. «Molt probablement d’aquí a una setmana, d’aquí a un mes o d’aquí a tres mesos els problemes que hi ha en l’àmbit de l’ensenyament continuaran estant i no haurem notat cap millora significativa pel fet que hagin destituït o fet dimitir algú», ha advertit després de conèixer-se el cessament de la número dos del departament i l’obertura d’expedients a tres treballadors.
També els Comuns han titllat de «fracàs» la gestió feta per la consellera Niubó. El portaveu del partit al Parlament, David Cid, ha recordat que l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa «va advertir fins a set vegades» Catalunya perquè corregís l’error, una cosa que no va passar.
Grup d’experts i pacte
Però més enllà de la crisi de PISA, els socis del Govern consideren que Educació ha d’establir unes noves bases per abordar el conflicte enquistat amb els docents. Junqueras ha aprofitat la primera roda de premsa després de l’aturada vacacional per reclamar de nou al Govern de la Generalitat un acord per millorar l’educació a Catalunya. A principis d’agost, després del fiasco de PISA, el líder d’ERC ja va proposarcrear un comitè d’experts per assessorar el departament d’Educació amb un mandat de 12 anys i evitar així que els canvis de consellers dificultessin l’aplicació de millores en aquest àmbit, i aquest dilluns ha insistit en la seva proposta.
«Esperem que el Govern no cometi l’error de creure que amb això la qüestió està resolta. Ens enfrontem a una cosa molt més profunda i àmplia», ha rematat Junqueras. L’objectiu, al qual també apunten els Comuns, és arribar a un «acord» amb la comunitat educativa que atengui la base del conflicte.
Junts i la CUP, en canvi, han acusat la consellera de no haver fet els «deures d’estiu» i han lamentat que encara no pugui garantir que el curs començarà sense una nova jornada de vaga dilluns que ve. A més, els cupaires retreuen a Niubó que s’«escudi» en els seus subordinats davant el fiasco de les proves PISA i consideren que es tracta d’una «gran irresponsabilitat».
El PSC defensa la «valentia» de Niubó
El PSC s’ha quedat sol defensant Niubó. Segons la portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, la consellera està tenint una «actitud valenta corregint el que no ha funcionat per prevenir que no torni a passar» i ha reivindicat els 2.600 milions d’euros que el Govern ha posat a sobre de la taula per demostrar que la millora de l’educació és la seva «prioritat».
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