El Govern concedeix la Medalla d’Or de la Generalitat a Ferran Adrià i Caterina Biscari
El president destaca l’«aportació a Catalunya» del xef i la doctora en Física al llarg de la seva trajectòria / L’acte institucional d’entrega tindrà lloc dimarts
Carlota Camps
El Consell Executiu d’ahir va aprovar la concessió de la Medalla d’Or de la Generalitat, la màxima distinció que atorga la institució, al cuiner Ferran Adrià i a la doctora en Física Caterina Biscari. Ho va anunciar el mateix president, Salvador Illa, en un missatge a les xarxes socials, en el qual va destacar l’"aportació a Catalunya" de les dues personalitats al llarg de la seva trajectòria. "S’ho mereixen, ens en sentim orgullosos", va remarcar Illa.
Nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 1962, Adrià és un dels xefs més influents del món. Va dirigir El Bulli fins al seu tancament el 2011 i va convertir el restaurant situat a cala Montjoi, a Roses, en un dels grans referents de la gastronomia contemporània. Així ho va reconèixer The New York Times Magazine el 2003, quan va situar Ferran Adrià i El Bulli en el centre de la innovació gastronòmica mundial. El Bulli també va ser elegit cinc vegades millor restaurant del món per The World’s 50 Best Restaurants.
Adrià ha rebut altres reconeixements, com ara el Premio Nacional de Gastronomía al millor cap de cuina, la Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or al Mèrit Turístic o la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts. També ha sigut investit doctor honoris causa per diverses universitats.
El Govern destaca que, des dels seus inicis humils, va aconseguir construir "una trajectòria marcada per la curiositat, el rigor i la voluntat constant de qüestionar l’establert". "Adrià no es va limitar a transformar una manera de cuinar, sinó que va contribuir a crear un nou llenguatge gastronòmic. La seva investigació va renovar tècniques, processos i formes d’entendre l’experiència culinària, i va exercir una profunda influència sobre generacions de cuiners i de creadors de tot el món", destaca l’Executiu.
Per la seva banda, Biscari és llicenciada en Física per la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Física per la Universitat de Nàpols Frederic II, i ha desenvolupat la carrera científica en l’àmbit dels acceleradors de partícules. Nascuda a Sicília el 1957, ha dirigit del 2012 al 2026 el Sincrotró Alba, una de les principals infraestructures científiques de Catalunya.
Segons el Govern, Biscari ha liderat la consolidació de la infraestructura, l’ampliació de les seves capacitats científiques i la construcció d’una cultura d’excel·lència basada en l’atracció de talent i la confiança de la comunitat investigadora. En aquesta línia, destaca que durant el seu mandat la infraestructura ha acollit milers d’experiments en camps com la salut, els nous materials, l’energia, el medi ambient, el patrimoni cultural i el desenvolupament de fàrmacs, i més d’un centenar d’empreses utilitzen habitualment els seus instruments.
"Excel·lència científica"
"La seva trajectòria combina excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu. Ha sigut també un referent per a les dones en la ciència i ha contribuït a visibilitzar la seva presència en els espais de decisió de la recerca europea", remarquen des de l’Executiu.
Biscari també ha rebut, entre altres distincions, el reconeixement de Fellow de l’European Physical Society, l’Orde de l’Estrella d’Itàlia i la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat. L’acte institucional d’entrega tindrà lloc dimarts al Palau de la Generalitat, i estarà presidit per Salvador Illa.
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