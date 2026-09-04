Projecte de la Generalitat
El Govern anuncia que 10.000 habitatges protegits del pla de 50.000 ja estan fets
L’Executiu assegura que hi ha 28.000 pisos més que estan ja en alguna fase del procés per a la seva construcció
Sara González
El Govern ha fet públic que 10.000 habitatges protegits del pla de 50.000 que va anunciar a principis del mandat ja estan fets i que 28.000 més estan en alguna fase del procés per a la seva construcció. Així ho ha explicitat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual també ha advertit que, fins que no s’assoleixi un 15% d'habitatge públic a Catalunya, l’accés a un pis continuarà sent un dels principals problemes per als ciutadans.
La meta de construir 50.000 habitatges protegits és un dels projectes amb què va arrencar el president Salvador Illa el mandat. El marge que va posar el Govern va ser l’any 2030, per la qual cosa en l’Executiu presumeixen d’estar avançant a bon ritme per aconseguir-ho. Els 10.000 pisos que es donen per acabats han sigut comprats o construïts de nou, i en aquesta xifra s’inclouen també els que han sigut adquirits mitjançant el fons públic d’emancipació que va activar la Generalitat perquè els joves d’entre 18 i 40 anys rebin un préstec públic per finançar fins al 20% del preu de compra d’un pis a canvi que aquest sigui qualificat com protegit amb caràcter permanent.
Paneque ha defensat que l’aplicació de la llei d'habitatge i els límits de preus als lloguers «estan funcionant» per contenir les rendes. «La regulació dels lloguers, funciona», ha insistit la consellera, que ha advertit que en les comunitats en les quals no s’aplica l’increment del preu dels pisos és de dos dígits. A més, ha celebrat els 60 milions d’euros addicionals que rebrà la Generalitat del Govern per continuar intervenint al mercat.
Tot i així, ha reconegut que Catalunya no podrà obrir pas a un escenari en què l'habitatge sigui més assequible fins que el parc públic arribi al 15%. A l’inici de la legislatura, ha puntualitzat , aquest percentatge no arribava ni al 2%. Paneque, que ara per ara no ha aclarit si serà l’alcaldable a Girona en les municipals de l’any que ve, ha assegurat que espera «viure com a consellera» com s’aconsegueix aquesta fita. «Estem destinant tots els recursos possibles», ha defensat.
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