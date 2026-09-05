Catalunya activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendis en 34 municipis de Barcelona, Lleida i Tarragona
Les zones afectades se sumen als 356 municipis en nivell 3 per perill molt alt
Redacció
Els Agents Rurals de la Generalitat han activat aquest dissabte el nivell 4 per risc d’incendi en un total de 34 municipis catalans. Repartits entre 10 comarques de les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, aquestes localitats es troben sota perill extrem, mentre que altres 356 municipis estan en nivell 3, corresponent a perill molt alt, segons han informat en una publicació a X.
Cal destacar que aquests avisos entraven dins del que estava previst pel cos de funcionaris catalans, tal com van avançar divendres.
Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat va posar en alerta aquest divendres el pla Infocat per perill d’incendi i el pla Procicat per alerta de calor intensa.
Consulta el risc d’incendi a la teva zona
Abans de fer qualsevol activitat al medi natural, és recomanable consultar el mapa actualitzat del Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya, on es mostra el nivell de perill d’incendi forestal a cada zona del territori.
Aquesta eina permet conèixer ràpidament la situació de risc de cada municipi o comarca i comprovar si hi ha restriccions o mesures especials vigents, especialment durant els períodes de major perill.
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes