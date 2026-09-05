Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporers de l'EmpordàRescat SetcasesJassel PérezMitja de GironaAgenda GironaNou model de finançament
instagramlinkedin

Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa amb màximes que tornaran a fregar o superar els 40ºC

Les temperatures poden tornar a fregar o superar els 40ºC aquest dissabte i demà diumenge a comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Tarragona, Catalunya Central i nord de Girona

Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa

Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa aquest cap de setmana a Catalunya i el risc elevat d'incendi forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronostica que les temperatures poden tornar a fregar o superar els 40ºC aquest dissabte i demà diumenge a comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Tarragona, Catalunya Central i nord de Girona. De fet, les màximes se situaran entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre en poblacions com Lleida. A les 13.00 hores, sobresurten registres com els 38,4ºC del pantà de Siurana, els 38,1ºC del Montmell, els 37,3ºC de Cabanes, els 37,2ºC de Cervera o els 37ºC que comparteixen Vilanova de Meià, Fornells de la Selva, el Canós i Oliola.

Segons dades de l'SMC, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 ºC de màxima a la vall de l'Ebre i 42,5 ºC a Vinebre (Ribera d'Ebre). Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de l'interior. Les temperatures excepcionalment altres i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.

Augmenta el risc d'incendi forestal

Protecció Civil preveu demà diumenge una situació meteorològica que incrementarà el risc d'incendi forestal, a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. El cos d'Agents Rurals ha activat aquest dissabte el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Solsonès i Terra Alta. En paral·lel, hi ha risc molt alt d'incendi (nivell 3 del pla Alfa) a 356 municipis de 32 comarques.

Notícies relacionades

L'activació està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos en algunes zones del territori. Els Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents