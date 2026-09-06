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Les màximes superen els 40 °C a Catalunya per tercer dia consecutiu

Vinebre iguala amb 42,5 °C el rècord de temperatura més alta registrada en un mes de setembre

Gent passant calor bebent refrescs i amb gorres i barrets al Recinte Modernista de Sant Pau

Gent passant calor bebent refrescs i amb gorres i barrets al Recinte Modernista de Sant Pau / x

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ACN

Barcelona

La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40°C a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor ha estat especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 °C; Torroja del Priorat amb 42,3 °C; Pantà de Riba-roja amb 40,8 °C i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6 °C; segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

De fet, Vinebre, amb 42,5 °C, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres, i aquest diumenge s'ha repetit.

Els Agents Rurals mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions.

Les temperatures excepcionalment altes es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.

Cap de setmana de calorades

Divendres va ser el primer dia amb les màximes disparades i es van assolir els 42,5 °C a Vinebre (Ribera d'Ebre), amb rècord de calor al setembre en 77 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades, sobretot a l'interior. Van sobresortir registres com els 41,9 °C del Masroig, els 40,1 °C d'Aldover, els 39,8 °C d'Alcarràs, els 39,6 °C de Sant Salvador de Guardiola o els 39,3 °C de Batea.

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Aquest dissabte es va repetir la jugada amb una màxima absoluta de 41,2 °C a Alcarràs (Segrià) i rècord de calor al setembre en 64 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades (en molts casos superant la plusmarca de feia 24 hores). Van destacar els 40,8 °C de Sant Romà d'Abella, els 39,7 °C d'Horta de Sant Joan, els 39,6 °C de Castellnou de Seana o els 39,5 °C compartits per Vallfogona de Balaguer i el Canós.

Via: Regió7

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