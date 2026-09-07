La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat
El Govern va assumir la gestió del Programa Bàsic del Fons Social Europeu Plus d’Assistència Material Bàsica (FSE+) l’1 de gener del 2025 i des d’aleshores no n’ha repartit "a causa de l’endarreriment de la licitació"
La Generalitat ha deixat sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d’extrema vulnerabilitat residents a Catalunya (i 28.600 persones beneficiàries), entre les quals hi ha més de 300 famílies (i 1.350 persones beneficiàries) residents a les comarques gironines, després de no haver desplegat el Programa Bàsic del Fons Social Europeu Plus d’Assistència Material Bàsica (FSE+) des que l’Estat li va traslladar la gestió l’any 2025. Es tracta d’una línia d’ajudes finançada amb fons europeus que es va posar en marxa el 2024 en substitució de l’antic Fons d’Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (Fead).
La nova fórmula, que havia de permetre que les famílies vulnerables amb menors a càrrec poguessin accedir a aliments i productes de primera necessitat directament als supermercats, dignificant així la recollida, va aterrar a l’Estat espanyol gestionada, el primer any, pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 amb la coordinació de la Creu Roja. En el seu primer any de funcionament, segons dades facilitades pel Ministeri de Drets Socials, les targetes moneder van arribar a 70.316 famílies en situació d’extrema vulnerabilitat en el conjunt de l’Estat, i es van beneficiar un total de 249.217 persones. A Catalunya, la xifra de famílies beneficiàries va ser de 8.305, i es va arribar a les 28.688 persones; i a la província de Girona les targetes moneder es van distribuir entre 371 famílies, i es van beneficiar un total de 1.351 persones.
El 2025, però, la gestió del programa va passar a mans dels governs autonòmics, que tenien la responsabilitat "d’identificar, valorar i derivar a les persones potencials beneficiàries d’aquests sistema per poder-los fer arribar les targetes". La Generalitat va assumir aquesta gestió l’1 de gener del 2025, però des d’aleshores no n’ha repartit (les famílies que encara conservaven saldo de les targetes concedides durant el 2024 el van poder gastar fins al 31 de març del 2025). Diari de Girona ha demanat explicacions al Departament de Drets Socials i Inclusió, que admet que "el desplegament del Programa Bàsic del FSE+ no es va poder dur a terme dins del termini inicial a causa de l’endarreriment de la licitació" i defensa que "durant el 2025, les necessitats urgents d’alimentació es van continuar atenent mitjançant subvencions a entitats, distribució d’aliments i ajuts d’urgència social dels ens locals, cofinançats parcialment pel Departament".
La Generalitat, però, ja havia admès a finals del 2025 que hi havia altres factors que havien obligat a ajornar el programa. En una resposta parlamentària signada el 24 de novembre per l’aleshores consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, el Govern explicava que, a la "complexitat de la delegació de la gestió", s’hi havia afegit que, amb la pròrroga pressupostària, "no es disposava dels fons propis necessaris per dotar-la econòmicament". Aquesta situació, reconeixia, havia obligat a "posposar l’inici del nou instrument del Programa Bàsic fins el 2026".
"Cap partida extraordinària"
Les entitats gironines, però, lamenten que la Generalitat no els va enviar "cap partida extraordinària per cobrir el buit". La presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta, assenyala que "les entitats ens hem hagut d’espavilar com hem pogut per cobrir l’augment de demanda d’aliments per part de les famílies que no havien rebut les targetes moneder europees".
Per la seva banda, el responsable d’Anàlisi Social de Càritas Diocesana de Girona, Caye Gómez, assenyala que "les entitats i els Serveis Socials hem hagut d’assumir la manca de targetes moneder amb recursos ordinaris perquè les famílies poguessin menjar". Amb tot, lamenta que "aquestes famílies no han pogut ser ateses com ho haurien d’haver estat".
El bloqueig del programa europeu també va provocar un efecte en cadena sobre altres persones vulnerables. I és que les famílies que haurien hagut de ser ateses amb les targetes moneder europees van haver d’entrar als recursos ordinaris, deixant-ne fora d’altres.
També la delegació gironina de la Creu Roja confirma que durant aquest període ha hagut de continuar donant resposta a la vulnerabilitat a través d’altres vies. "Hem continuat donant resposta a les necessitats de les persones i famílies en situació d’extrema vulnerabilitat mitjançant altres programes i recursos d’ajuda social, garantint l’atenció als col·lectius més afectats", assenyala l’entitat.
Una ajuda complementària
Les targetes moneder europees no havien de substituir els recursos que ja oferien els Serveis Socials, els Bancs dels Aliments o les entitats socials, sinó complementar-los i reforçar-los. Les targetes del Programa Bàsic tenen una dotació superior i variable segons el nombre de membres de la unitat familiar: 130 euros mensuals per a famílies de dues persones, 160 per a les de tres, 190 per a les de quatre i 220 per a les de cinc o més membres.
La licitació arriba amb retard
A finals del 2025, la Generalitat va anunciar al Parlament que la licitació sortiria durant el primer trimestre del 2026 i que les targetes començarien a implantar-se a partir del segon trimestre. La previsió era destinar-hi 18 milions d’euros durant aquest exercici i arribar com a mínim a 10.000 famílies. Aquest calendari, però, tampoc es va complir. El Govern no va aprovar formalment el nou Programa Bàsic fins al 20 de maig del 2026 i les licitacions necessàries per desplegar-lo van sortir a finals del mateix mes.
El Departament de Drets Socials i Inclusió assenyala que "les dues licitacions necessàries per al desplegament del Programa BÁSICO —la corresponent al subministrament de les targetes i la relativa a les mesures d’acompanyament— es troben actualment en fase de proposta d’adjudicació" i assegura que el Departament informarà del desplegament del programa "un cop s’hagin completat els tràmits preceptius i formalitzat els contractes".
Més dotació a la Convo
El Departament de Drets Socials, però, ha reforçat en els dos últims anys les ajudes de la Convo —la convocatòria de subvencions a entitats socials que finança el Departament de Drets Socials— destinades a cobrir necessitats bàsiques. El 2025, l’import global de les línies de targetes i de distribució d’aliments va augmentar un 24% respecte del 2024. Aquest 2026, la línia específica de targetes ha crescut un 19% respecte del 2025, amb 912.254 euros més per al conjunt de Catalunya. Aquestes targetes, finançades per la Generalitat i distribuïdes per les entitats socials subvencionades, permeten a persones en situació de vulnerabilitat comprar aliments i productes bàsics d’higiene, amb un import de 33,52 euros per persona i mes.
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