El Govern sospesa denunciar Orriols per delicte d'odi arran del crim de Manresa
Salvador Illa recorda que l'executiu actuarà davant qualsevol comportament que vulneri el marc legal i atien l'odi, després de la polèmica generada per l'assassinat d'un home a Manresa
El govern de Salvador Illa sospesa la possibilitat de denunciar davant la Fiscalia l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per presumpte delicte d'odi per les seves manifestacions públiques després del crim de Manresa (Bages).
Un home de 45 anys i veí de Castellnou del Bages (Barcelona) va ser apunyalat mortalment dimarts passat a Manresa, un assassinat pel qual els Mossos d'Esquadra van detenir dos menors d'edat.
A partir d'aquest crim, Orriols va publicar en les hores i dies posteriors una sèrie de missatges a la xarxa social X en els quals assenyalava l'origen dels presumptes assassins: "Dos menors d'origen marroquí, que fa quatre dies van apunyalar un home amb un tornavís, maten un ciutadà a ganivetades. A mi tant me fa que siguin menors, que tinguin brots psicòtics o que es considerin vulnerables. Els vull fora del meu país", va escriure dimarts.
"Mentre els 'cupaires' cremaven la meva fotografia, els MENAS mataven un ciutadà. La realitat se us menjarà a tots i no hi haurà xec socialista que us pugui salvar", va dir en un altre missatge aquell mateix dia.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, va sortir al pas per assegurar que els dos menors detinguts són catalans que viuen amb les seves famílies i va carregar contra Aliança i Vox per "manipular" i "generar odi" en difondre que eren menors no acompanyats d'origen magrebí.
En una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio, el president català, Salvador Illa, ha demanat que no es "faci soroll" amb aquest cas i ha obert la porta a denunciar davant la Fiscalia Orriols: "Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas i en tots, actuarem igual".
"Sempre que s'observin comportaments que vulneren el marc legal i que atien l'odi vulnerant el marc legal, el Govern actuarà", ha subratllat Illa, que no descarta revisar "algunes polítiques" per evitar situacions com la del crim de Manresa.
La responsable de vacunes del Govern, a Ceuta
També s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta, sobre la qual ha insistit que "Catalunya és solidària" i ha explicat que avui mateix la responsable de vacunes del Departament de Salut de l'executiu català "es desplaça a Ceuta".
"És el segon viatge que fa" allà, per ajudar en la "logística de vacunació", ha destacat Illa, que considera que "això és ser on cal ser, i no donant-se tants cops al pit".
També s'ha referit a les eleccions d'ahir diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, en les quals l'ultradretana Alternativa per Alemanya (AfD) va arrasar: malgrat mostrar-se preocupat, Illa no és "pessimista", perquè confia que la ciutadania catalana i europea "és suficientment madura" com per veure que les "receptes que han fracassat" en el passat "no són el camí".
Espera que Puigdemont torni abans de Nadal
Sobre la llei d'amnistia, ha cridat a "perseverar" fins a aconseguir que sigui aplicada "amb diligència i efectivitat" i ha assegurat que li agradaria que l'expresident Carles Puigdemont tornés "abans de Nadal".
Encara que no n'ha parlat amb ell, s'ha mostrat obert a rebre'l al Palau de la Generalitat: "No tinc cap inconvenient a donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya".
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