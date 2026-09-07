Illa demana als mestres que "respectin" el dret a l'educació i anuncia un programa per fer front a la calor a les aules
El president admet que haurien pogut fer les coses millor "en algun moment" però defensa els recursos en educació
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha dirigit als mestres poques hores abans de la vaga convocada per a l'inici de curs. "Respecto el dret a vaga, però demano respecte al dret a l'educació. És compatible", ha dit en una entrevista a 3Cat. Illa ha demanat als sindicats en vaga un "parèntesi". El president ha admès que "segur" que s'haurien pogut fer les coses millor "en algun moment" però ha preguntat si algú ha posat més recursos en educació que el seu govern. El cap de l'executiu català ha avançat que en les "pròximes setmanes" el Govern presentarà un programa "complet" per resoldre la calor a les aules. I ha apuntat que el "punt de partida" és que un de cada quatre centres escolars són anteriors al 1965.
Illa ha demanat una treva als sindicats convocants de la vaga i ha assegurat que el propòsit del seu govern és "obrir un debat sobre l'educació que necessita el país". En aquest sentit, ha dit que es tracta d'un debat en què tothom està convocat, ha refermat la "mà estesa" del seu executiu i ha promès que s'hi continuaran dedicant recursos.
Pel que fa a la calor a les aules, Illa ha assegurat que s'està treballant per abordar aquest "problema" amb els ajuntaments i ha apuntat que s'està estudiant col·laborar amb el sector privat. També ha assenyalat que s'ha de resoldre la situació d'altes temperatures en l'àmbit de les residències per a la gent gran.
Illa no ha fixat un termini per resoldre la calor als centres escolars i s'ha limitat a dir que s'intentarà "com més aviat millor". En aquest sentit, ha dit que "no vendran duros a quatre pessetes" perquè la situació que s'han trobat és que un de cada quatre centres escolars són anteriors al 1965.
Estudia portar Orriols a la Fiscalia
El president ha explicat que el Govern està valorant portar a Fiscalia per delictes d'odi les declaracions de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a les xarxes socials sobre l'agressió mortal a Manresa. I ha afegit que no es tanca a una "revisió permanent" d'unes polítiques en seguretat que, segons ha dit, han de respondre a la realitat del país. Així i tot, ha rebutjat prendre decisions "en calent".
Rèplica a Ayuso
Illa també ha respost a les acusacions de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, contra Catalunya. Li ha recomanat que "no parli de residències oficials", en referència a la polèmica per l'àtic que va comprar la Comunitat de Madrid. Així mateix, li ha exigit que no es fiqui "ni amb Catalunya ni amb els catalans". En aquest sentit, ha carregat contra la "política insolidària" de la Comunitat de Madrid.
Acollir menors de Ceuta segons el "punt de partida" de cada comunitat
Preguntat per la capacitat de Catalunya per acollir menors no acompanyats arran de la crisi a Ceuta, Illa ha defensat que el repartiment ha de tenir en compte el "punt de partida" de cada comunitat. És a dir, segons quina acollida ha fet cada autonomia i a qui li correspon acollir més perquè "no ha fet prou esforços". En aquest sentit, ha situat Catalunya a "l'avantguarda".
El president de la Generalitat ha afegit que primer cal veure què planteja el govern espanyol i ha garantit que Catalunya es mourà "com sempre" en els paràmetres de la lleialtat i el compliment de la legalitat. "Esperem que tothom ho faci", ha afegit. Així i tot, també ha avisat que "no aniran amb el lliri a la mà ni seran ingenus". I ha situat el límit de la solidaritat a no quedar en una pitjor situació respecte a qui rep l'ajuda.
Canvis puntuals però no remodelació del Govern
Preguntat per si preveu canvis en el seu executiu, Illa ha respost que cal "estabilitat" en els òrgans de decisió. I ha afegit que a vegades s'han de fer canvis "puntuals" però ha descartat "grans remodelacions" per afrontar la segona meitat del seu mandat. Preguntat per si la portaveu i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, deixarà l'executiu per ser la cap de llista del PSC a Girona a les eleccions municipals del maig, Illa ha respost que "quan arribi el moment" prendran les decisions que hagin de prendre.
Creixement de l'extrema dreta a Saxònia
Illa veu amb preocupació el "camí equivocat" del land de Saxònia-Anhalt (Alemanya), on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha guanyat per gairebé majoria absoluta. Així i tot, ha volgut llançar un missatge "d'esperança" i confiança en la ciutadania. "Farem els mateixos errors que els nostres avis que ens van portar al desastre?", ha preguntat.
- Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
- Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»
- Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina