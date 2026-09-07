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Tres ferits, dos d'ells greus, en una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de Tarragona

La manipulació de productes químics ha provocat una deflagració que no ha causat danys estructurals a l'edifici

Efectius del SEM davant de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili després de l'explosió en un dels laboratoris de pràctiques

Efectius del SEM davant de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili després de l'explosió en un dels laboratoris de pràctiques / ACN /Mar Rovira (ACN)

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ACN/Mar Rovira (ACN)

Tarragona

Una explosió a un dels laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha causat tres ferits aquest dilluns al matí. Dos d'ells, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan XXIII mentre que una altra dona ha ingressat a l'hospital de Santa Tecla en estat menys greu. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries, Fàtima Sabench, ha explicat que durant la manipulació de productes químics s'ha produït la deflagració d'àcid nítric, i ha assegurat que treballaven "sota les normes de seguretat estrictes i necessàries". "Els tres ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu", ha dit.

Els Bombers han descontaminat l'edifici, que no ha patit danys estructurals.

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