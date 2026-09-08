Entrevista
Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
«No creiem en moments molt màgics, que [Puigdemont] vingui per Sant Jordi i ens porti a la independència», afirma el president de l’ANC en conversa amb EL PERIÓDICO
Carlota Camps
Josep Vila (la Cellera de Ter, 1959) afronta la seva primera Diada com a president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), una jornada que espera que sigui «de lluita democràtica i pacífica» i que serveixi per començar a revertir la baixa participació dels últims anys. Vila també avisa que l’entitat no prepararà el retorn de l’expresident Carles Puigdemont si és un acte de partit i rebutja de manera contundent el nou model de finançament, a les portes que comenci a debatre’s al Congrés.
¿Què li sembla que el Govern celebri la Diada a Extremadura?
Illa posa el focus fora de Catalunya per no abordar els problemes del país. Hi ha decadència en molts aspectes de la vida quotidiana, a més d’un procés importantíssim de desnacionalització i un retrocés més que alarmant de la llengua. Més enllà d’agrair la contribució dels extremenys, li demanaria que s’arremangui i abordi els problemes reals. La seva gestió és pèssima.
Illa posa el focus fora de Catalunya (a Extremadura) per no abordar els problemes del país. La seva gestió és pèssima.
L’any passat es va registrar la xifra de participació més baixa a la manifestació que organitza la seva entitat. ¿Esperen un canvi de tendència?
Esperem una participació més alta. Estem esperançats perquè percebem que l’independentisme està guanyant pulsió social. Després d’uns anys de molta desmobilització i de moltes lluites internes, comencem a girar full.
¿S’han acabat les batalles internes? Junts i ERC no tenen relació i ha aparegut un partit d’extrema dreta...
Cal diferenciar l’independentisme cívic i social del polític i institucional. El nostre terreny és el primer, en què estem deixant enrere aquesta etapa tan caïnita, de tants retrets i de tantes lluites internes.
El dia abans de la Diada hi ha un acte al Fossar de les Moreres en què pot haver-hi enfrontaments entre militants d’Aliança Catalana i de l’esquerra independentista.
No volem que el protagonisme se l’enduguin enganxades violentes entre companys. No les amplificarem. El gruix principal de la població hi anirà amb esperit de lluita i combatiu, però de cap manera amb la intenció d’exercir violència. Fem una crida perquè sigui una jornada de lluita democràtica, pacífica i transversal a favor de la independència. No és el moment que el protagonisme l’agafin els partits polítics: tenen tot l’any per expressar els seus plantejaments.
Per tant, ¿els discursos d’Aliança contra la immigració no són benvinguts?
La nostra proposta és respectuosa amb els valors democràtics, amb els humans i absolutament allunyada d’actituds violentes. Amb actituds violentes es poden ocupar titulars, però no es construeix res.
¿Quin és el missatge que volen traslladar amb la manifestació?
Hi haurà dues columnes, una de present i una altra de futur. A la de present volem que s’hi expressi el malestar docent, sanitari, el dels usuaris del transport públic... Hi ha molts col·lectius en lluita i volem que tinguin visibilitat. I després hi ha la del futur, encapçalada per col·lectius joves, que vol simbolitzar la Catalunya possible: un Estat independent amb els estàndards de vida i de riquesa que el país és capaç de generar.
¿Per què aquest protagonisme per als joves?
Hi ha molts indicadors que el moviment guanya pulsió social, que la gent torna a mirar la independència com l’única via per sortir de la decadència. I un és que la gent jove es vol incorporar a la lluita. Però no volem enganyar ningú: venim de moments baixos, l’independentisme ha tocat fons.
¿El retorn de Puigdemont? No creiem en moments gaire màgics, que vingui un Sant Jordi i que ens porti a la independència
El nou curs polític podria estar marcat pel retorn de Carles Puigdemont. ¿Treballen en aquest escenari?
Màxima prudència: no ens refiem en absolut de l’Estat. No tenim cap confiança que els exiliats puguin tornar. Però si passa, com a entitat transversal, primer hauríem de saber com es produeix el retorn. Si és com a president d’una opció política, l’ANC no és qui l’ha de preparar. Si ho fa com a president de la República Catalana a l’exili, caldrà parlar-ne. L’ANC no ha de ser la crossa de ningú.
Si tornés amb el barret de president, ¿podria reactivar el moviment?
Nosaltres creiem en el momentum de la gent: els grans canvis només es produeixen quan una societat s’organitza per portar-los a terme. No creiem en moments molt màgics, que vingui un Sant Jordi i que ens porti a la independència. La nostra feina és liderar una societat civil organitzada i crear les condicions per no repetir les ensopegades del passat.
¿Com creuen que afectaria un Govern del PP i Vox?
Tradicionalment, el sentiment independentista ha augmentat en situacions com aquesta. Però creiem que amb el Govern més progressista de la història, segons diuen a La Moncloa, els motius per mobilitzar-se ja són més que suficients. ¿S’ha reduït l’espoli fiscal escandalós que patim? En absolut. Els motius ja hi són ara.
Catalunya no renuncia a 4.700 milions d’euros, renuncia anualment a 25.000 milions. No creiem en el marc autonòmic, ha fracassat estrepitosament
Amb el nou model de finançament, Catalunya rebria 4.700 milions d’euros més. ¿Es pot renunciar a això?
El problema és que Catalunya no renuncia a 4.700 milions d’euros, renuncia anualment a 25.000 milions d’euros. No creiem en aquest marc autonòmic, ha fracassat estrepitosament al llarg de 50 anys. Espanya sempre acaba incomplint les seves promeses, amb governs progressistes i també de dretes.
Aquests 25.000 milions no són sobre la taula, no hi ha majoria al Congrés.
No ens correspon la gestió del marc autonòmic, això ho han d’abordar els partits polítics. No perdrem el temps amb els enganys continus de l’Estat espanyol.
De cara a les municipals, ¿faran alguna crida? ¿Donen suport a pactes que incloguin Aliança Catalana o el PSC?
L’ANC adoptarà el seu posicionament assembleàriament, en funció del context. Queda un any. I, en tot cas, tampoc és la nostra raó de ser. El que demanem als partits és que tornin a situar la independència al centre de les eleccions.
¿Quina és la posició de l’ANC sobre la qüestió migratòria? ¿El preocupa l’ús que en fa l’extrema dreta?
Ens preocupa el fenomen migratori, i també ens preocupa tenir els instruments per gestionar-lo. És bàsic que Catalunya pugui gestionar com s’acull, com s’integra, com s’acosta la llengua... No tenim ni les competències ni els recursos. Assistim a un fenomen sense poder reaccionar.
Entenc que els preocupa no tenir les competències, però ¿els preocupen també aquests discursos d’odi?
Totes les entitats que organitzem l’11 de setembre assumim els valors democràtics i el marc dels drets humans. Tots els discursos d’odi, vinguin d’on vinguin, ens preocupen i volem lluitar-hi en contra.
¿Quina valoració fa dels seus primers mesos com a president de l’ANC?
Hem iniciat un mandat amb molta cohesió interna. Tenim proposta i estem animats. L’11 de setembre començarem a donar pistes.
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