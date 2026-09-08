ESTATUT MARC
Els metges es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d’octubre: "No pararem, estiguem el temps que estiguem"
Els sindicats tornen a mostrar el seu rebuig al projecte de llei de l’Estatut Marc i concretaran els pròxims dies l’inici de la seva nova vaga
El Govern aprova el projecte de l’Estatut Marc i l’envia al Congrés mentre els sindicats mèdics amenacen amb una vaga indefinida
Nieves Salinas
Setmana clau per conèixer les pròximes mobilitzacions dels sindicats mèdics després de l’aprovació del projecte de llei de l’Estatut Marc -un text que sempre han rebutjat- i el seu pas al tràmit parlamentari. Les organitzacions ja van advertir que, després de donar per trencada la interlocució amb la ministra de Sanitat, Mónica García, elevarien el to de les seves protestes després de les vagues protagonitzades abans de l’estiu. Ara van més enllà i aposten per una vaga indefinida (tot i que no n’han concretat la data), que arrancaria a partir del 15 d’octubre. Aquest dimarts, el secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), Víctor Pedrera, ha advertit: "No pararem, estiguem el temps que estiguem".
El Comitè Executiu de la CESM ha acordat "intensificar la pressió" contra el text. Aquest dijous, el Comitè de Vaga, del qual forma part la CESM, debatrà l’aprovació d’aturades "indefinides i permanents". Fins aleshores no hi haurà confirmació de dates oficials.
La CESM apel·la a la unitat de la resta de sindicats -el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O'MEGA)- i confia que aquest calendari de mobilitzacions permanent tiri endavant. Algunes de les organitzacions, com Metges de Catalunya i AMYTS, presentaran aquest dimecres a Madrid una nova associació estatal UMYF (Unió Mèdica i Facultativa). La idea és caminar tots en la mateixa direcció i en contra de l’Estatut Marc, apunten els delegats sindicals.
Al Congrés
Perquè, han dit els portaveus de la CESM, el conflicte mèdic continua després de l’aturada estiuenca i malgrat que el projecte de llei continuï la seva tramitació al Congrés dels Diputats, després de ser validat al Consell de Ministres.
"Els metges no hem renunciat a cap de les nostres reivindicacions. El que canviarà és la nostra estratègia perquè l’interlocutor ha canviat", ha assenyalat Víctor Pedrera, que ha avançat "més pressió" a nivell parlamentari, institucional, jurídic i europeu.
Millora de les condicions
La ministra de Sanitat, Mónica García, assegurava fa tot just uns dies que l’aprovació del text per enviar-lo al Congrés dels Diputats "no és un desafiament" als sindicats mèdics, sinó la manera d’"obrir la porta" a la millora de les condicions laborals. Però aquests insisteixen: el conflicte continua obert i, admeten, una vaga indefinida tindria un impacte greu en els pacients i faria créixer les llistes d’espera: amb les anteriors aturades intermitents, abans de l’estiu, quatre milions de pacients es van veure afectats per la cancel·lació de cites o cirurgies, van admetre els responsables sindicals.
"No podem permetre que el Govern pensi que n’hi ha prou d’esperar que els metges ens cansem", ha afegit Víctor Pedrera que, ara que el projecte de llei de l’Estatut Marc entra en una nova fase, la parlamentària, ha apel·lat a l’"empatia" del president Pedro Sánchez perquè atengui les seves reivindicacions, fonamentalment un conveni per al col·lectiu.
D’altra banda, la CESM ha mostrat el seu suport als seus companys del Sindicat Mèdic de Ceuta immersos "en un conflicte per l’entrada massiva de migrants" i han criticat la gestió que està fent el Ministeri de Sanitat. "La situació ja era caòtica com estàvem denunciant, i ara és penosa", han assenyalat els portaveus sindicals que, el pròxim 23 d’octubre, celebraran a la ciutat autònoma una trobada amb els seus companys.
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