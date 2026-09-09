Dimiteix Josep Lluís Trapero, director general dels Mossos
Marta Català
El director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentat aquest matí la dimissió del càrrec en el marc d’una jornada en què estava previst anunciar una remodelació del cos policial.
Aquest dimecres estaven convocats tots els comissaris dels Mossos d’Esquadra. L’hora, les 9 del matí. El motiu oficial, anunciar canvis al cos. Ningú sabia de les intencions de Trapero. De fet, poques pistes apuntaven cap a aquest desenllaç, tot i que el ja exdirector general dels Mossos havia anul·lat la seva participació protocol·lària en els actes organitzats amb motiu de la Diada.
La trajectòria de Trapero
El president Illa ho va anunciar durant la campanya electoral: si guanyava, recuperaria Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos, càrrec que havia ocupat durant l’etapa del procés. I així va ser. Home visceral i amb caràcter, sectari, amic dels seus amics i enemic dels qui no ho són, Trapero és un defensor aferrissat dels seus i sempre ha donat la cara pel cos policial.
Mosso de barri, de Santa Coloma de Gramenet, policia de carrer i d’idees fixes, ha arribat a ser el segon major dels Mossos després de Joan Unió, ja retirat. Durant l’etapa d’Eduard Sallent al capdavant dels Mossos, Trapero va quedar relegat a un segon pla. És vox populi la mala relació entre Sallent i Trapero. Quan Trapero va arribar a la Conselleria de la mà de Núria Parlon, Sallent va deixar el cos i va passar a l’empresa privada.
Trapero va situar Miquel Esquius com a màxim responsable dels Mossos i, amb el temps, la relació entre Trapero i la consellera, que també és de Santa Coloma de Gramenet, s’ha anat deteriorant fins al punt que aquest matí ha presentat la dimissió.
Ferran López
El substitut de Trapero, Ferran López, ha destacat pel seu paper mediador durant el procés. També nascut a Santa Coloma de Gramenet, va donar la cara per Trapero en el judici contra ell i va estar al costat de Sallent quan el va necessitar. Home conciliador, tranquil i respectuós, estava destinat a Madrid fent de pont entre el Ministeri de l’Interior i els Mossos, millorant les relacions amb Catalunya.
A Madrid el respecten, el valoren i compta amb una llarga trajectòria com a comissari al comandament. Ferran López va ser cap dels Mossos durant l’aplicació de l’article 155 i va mantenir bones relacions amb altres cossos policials. Una trajectòria intatxable, la de Ferran López, que deixarà Madrid, on ja feia anys que vivia.
Altres canvis
El comissari i actual cap dels Mossos, Miquel Esquius, arriba a la recta final i possiblement serà substituït per una dona. Les travesses apunten a la comissària de Barcelona Montse Estruch i a la de Girona Sílvia Catà. Les apostes s’inclinen perquè sigui una dona qui assumeixi el comandament de la policia
Via: El Periódico
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