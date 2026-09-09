CRISI MIGRATÒRIA DE CEUTA
El CNI va advertir el 29 de juliol la intel·ligència marroquina de l’entrada massiva a Ceuta
«S’han identificat alguns perfils especialment actius. Grup de WhatsApp amb el nom ‘Asalto a la valla de Ceuta’ i que estaria preparant un intent d’entrada pel perímetre fronterer de Ceuta el proper dijous 30.06.2026», diu literalment l’alerta que ha estat desclassificada pel Govern central
Tono Calleja Flórez
Un document desclassificat pel Govern central evidencia que el CNI va advertir la intel·ligència marroquina que s’estava preparant en territori marroquí l’entrada massiva a Ceuta, que es va produir entre els dies 30 i 31 de juliol: «S’ha tingut coneixement de diverses convocatòries per entrar a Ceuta, tant nedant com a través de la tanca».
Tal com va informar aquesta redacció, des de 2012 regeix en les relacions de seguretat entre Espanya i Marroc l’Acord de Cooperació Policial Transfronterer. Els seus centres de contacte són a Algeciras i Tánger. La seva funció principal és l’intercanvi d’informació sobre immigració irregular. L’acord establia un contacte equilibrat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la Gendarmeria Real i la DGSN, o Direcció General de Seguretat Nacional, la intel·ligència interior marroquina, els agents de la qual s’anomenen de manera col·loquial mkhaznis o mejaznis.
Fins ara, d’aquest canal no n’ha sorgit cap identificació oficial dels capitostos de l’assalt a la frontera de Ceuta, malgrat que la comunicació directa entre cossos de seguretat espanyols i marroquins va ser reforçada per un nou compromís, el Conveni de Seguretat Espanya-Marroc de 2019, que va entrar en vigor el 30 d’abril de 2022.
El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts la desclassificació d’informes d’intel·ligència sobre la crisi a Ceuta entre l’1 de juliol i l’1 d’agost. Es tracta d’un total de 40 documents, incloses comunicacions entre departaments, que s’han fet públics aquest dimecres. Entre aquests, cap afecta la seguretat nacional segons expliquen fonts de Moncloa, cosa que en rebaixaria l’impacte en termes de contradir la versió del Govern sobre la manca d’alertes prèvies o una responsabilitat de Marroc.
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