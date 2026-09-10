Amnistia
Llarena aplicarà l’amnistia a Puigdemont quan el TC estableixi la seva doctrina sobre la malversació
La primera sentència que dictarà la cort de garanties serà la que resolgui el recurs de Turull, però els seus arguments poden estendre’s a tots els condemnats i processats en rebel·lia
Ángeles Vázquez
La tornada a Espanya de l’expresident català Carles Puigdemont podria produir-se abans del previst. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena aplicarà la doctrina que el Tribunal Constitucional apliqui a la malversació per la qual el líder de Junts està processat en rebel·lia, sense necessitat d’esperar que la cort de garanties resolgui el seu recurs d’empara. Això significa que la sentència que es dicti, previsiblement en el primer ple d’octubre, en relació amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, serà clau per determinar l’aplicació de l’amnistia al president d’aquesta mateixa formació.
Fonts jurídiques han explicat a El Periodico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que tot dependrà de la forma en què el Tribunal Constitucional estableixi la seva doctrina al resoldre el primer recurs sobre l’aplicació de l’amnistia a la malversació, que serà amb el recurs de Turull. Si, com la majoria de la cort de garanties defensa, s’entén que s’ha d’aplicar a la malversació per la qual es va produir la condemna amb independència que es pogués entendre una forma d’enriquiment personal o no, serà extensible a la resta de condemnats (Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa) i als processats en rebel·lia (el mateix Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Lluís Puig).
El recurs d’empara de Turull anirà al ple del pròxim dia 22, tot i que no s’espera que hi hagi sentència en ell, perquè la ponència li va correspondre a José María Macías, de sensibilitat conservadora, i que sempre ha mostrat la seva oposició a l’amnistia. El previst és que aquesta proposta de resolució sigui rebutjada, perquè la majoria del tribunal és partidari d’aplicar-la. Al Constitucional un ponent pot mantenir la ponència, tot i que el seu criteri hagi sigut rebutjat i incorporar com a vot particular el text que proposava com a sentència.
Ni arrest ni inhabilitació
Tant si opta per aquesta via, com si prefereix cedir la sentència a algun company, ja no serà fins al pròxim ple, el que comenci el 6 d’octubre, quan es dictarà aquesta primera sentència. En aquell moment, la doctrina que imposi el Constitucional és de compliment obligatori per a tots els ciutadans i tribunals. Per això, que, si s’expressa en termes prou generals sobre l’aplicació de la malversació al supòsit en qüestió, el jutge Llarena l’hi aplicarà a Puigdemon amb independència que la seva defensa li ho plantegi o no, tot i que sembla difícil de creure que l’advocat Gonzalo Boye no ho faci.
En el cas de Puigdemont, l’aplicació de l’amnistia al delicte de malversació pel qual va ser processat en rebel·lia suposarà l’aixecament de l’ordre de detenció nacional que encara té pendent, cosa que li permetrà tornar a Espanya sense por de ser arrestat i sense necessitat de preparar un dispositiu per poder perdre’s entre la multitud i desaparèixer com va fer l’agost del 2024. Per Junqueras i Turull, significarà que s’aixecarà la pena d’inhabilitació que encara compleixen, perquè quan van ser indultats només se’ls va retirar la pena de presó.
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»