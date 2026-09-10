Orriols avisa la CUP: "Si venen a agredir-nos, els amorrarem al terra"
La líder d'Aliança Catalana retreu que se'ls vulgui acusar d'una "batalla campal" a la manifestació d'aquesta tarda
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha recordat aquest dijous que són "gent de seny i ordre", però ha cridat a "amorrar al terra" aquells que els agredeixin en la manifestació convocada per a aquesta tarda al Fossar de les Moreres. "Si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los al terra fins que els Mossos puguin identificar-los i aixecar acte", ha avisat en un vídeo publicat a X, davant la mobilització convocada per l'Esquerra Independentista contra la presència d'Orriols. La líder d'AC ha retret que se'ls vulgui acusar d'una possible "batalla campal". "Això no passarà perquè no som gent violenta", ha afegit, a la vegada que ha assegurat que "en cap cas" cediran davant la "voluntat de confrontació".
En el mateix vídeo, Orriols ha carregat contra el presentador d''El matí' de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, per haver fet una editorial assegurant que AC "s'hagi envoltat d'ultres" per anar al Fossar a "buscar brega", en paraules d'Orriols.
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