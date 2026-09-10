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Pané allarga la mà a Metges de Catalunya perquè la vaga no es consolidi

La consellera de Salut remarca que vol que "aquesta sigui l'última generació amb guàrdies de 24 hores"

La consellera de Salut, Olga Pané, la inauguració del CAP d'Hostalric.

La consellera de Salut, Olga Pané, la inauguració del CAP d'Hostalric. / Aleix Freixas

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Hostalric

La consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat aquest dijous que "els metges tenen la porta oberta" per negociar després que Metges de Catalunya anunciés una vaga indefinida de facultatius a partir de l'octubre. Pané ha insistit que treballaran per "millorar les condicions i que la vaga no es consolidi". En aquest sentit, la consellera assegura que s'ha anat reunint amb tots els sindicats des de la seva reincorporació i remarca que vol que "aquesta sigui l'última generació amb guàrdies de 24 hores". Per aconseguir-ho, assegura que seguiran treballant en aquesta línia, però retreu que Metges de Catalunya no s'hagi assegut a la mesa de negociació que van convocar amb la resta de sindicats.

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