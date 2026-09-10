Pané allarga la mà a Metges de Catalunya perquè la vaga no es consolidi
La consellera de Salut remarca que vol que "aquesta sigui l'última generació amb guàrdies de 24 hores"
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La consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat aquest dijous que "els metges tenen la porta oberta" per negociar després que Metges de Catalunya anunciés una vaga indefinida de facultatius a partir de l'octubre. Pané ha insistit que treballaran per "millorar les condicions i que la vaga no es consolidi". En aquest sentit, la consellera assegura que s'ha anat reunint amb tots els sindicats des de la seva reincorporació i remarca que vol que "aquesta sigui l'última generació amb guàrdies de 24 hores". Per aconseguir-ho, assegura que seguiran treballant en aquesta línia, però retreu que Metges de Catalunya no s'hagi assegut a la mesa de negociació que van convocar amb la resta de sindicats.
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