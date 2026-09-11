Tres detinguts i set investigats per desordres públics en els aldarulls de l'independentisme al Fossar de les Moreres
Els Mossos intercepten un extintor ple de pintura i eviten enfrontaments entre AC i els antifeixistes
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i han deixat com a investigades per desordres públics set persones més —dues dones i cinc nois— durant el dispositiu policial d'aquest dijous a la tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres, els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha hagut d'accedir escortada per mossos i seguretat privada. Catorze agents dels Mossos han resultat ferits lleus en un acte que ha congregat 2.500 persones de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança Catalana, segons l'Ajuntament.
Cap a les cinc de la tarda, els agents han identificat dues dones en una terrassa d'un bar proper a la basílica de Santa Maria del Mar amb dues maletes. Una d'elles contenia un extintor ple de pintura, preparat presumptament per fer llançaments. Amb aquesta intervenció, la policia assegura que va neutralitzar aquesta possible acció. Les dues dones han quedat investigades per desordres públics.
Cap a les sis de la tarda, ja dins del Fossar de les Moreres, un grup de nois ha llançat pols de colors contra els assistents a l'acte d'Aliança Catalana. Els agents els han identificat i els cinc autors també han quedat investigats per desordres públics.
Més tard, els antifeixistes concentrats a l'exterior del Fossar han intentat accedir a la plaça. Segons la policia catalana, diverses persones han intentat trencar la línia policial i, per aquest motiu, els agents han actuat per impedir-ho. Durant diversos moments s'han produït càrregues policials i cops de porra per evitar que se sobrepassés el cordó de seguretat. Els Mossos defensen que aquesta actuació era necessària per evitar el contacte entre dos grups antagònics i possibles enfrontaments.
El dispositiu policial ha acabat amb tres detinguts i, cap a les vuit del vespre, la situació ja s'havia normalitzat a la zona. Primer han abandonat l'espai els simpatitzants d'Aliança Catalana i, posteriorment, s'ha reobert la plaça a la resta de ciutadans.
Agressió al fotoperiodista Jordi Borràs
El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha demanat explicacions als Mossos d'Esquadra per una agressió al fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un grup d'ultres al Fossar de les Moreres.
Borràs ha explicat que, mentre cobria la mobilització al costat de la línia policial que separava la manifestació de l'esquerra independentista de l'acte d'Aliança Catalana, un agent el va "tirar a terra" mentre fotografiava un detingut. Segons denuncia, un cop a terra va rebre cops per part d'un grup d'ultres.
En un missatge publicat a X, el Grup Barnils ha reclamat als cossos de seguretat que garanteixin que els professionals de la informació puguin treballar amb normalitat i seguretat. Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han indicat a l'ACN que recopilaran tota la informació disponible per esclarir els fets.
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