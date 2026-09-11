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Diada Nacional de Catalunya 2026
Última hora de la Diada Nacional de Catalunya 2026: manifestacions, actes i incidències en directe
Segueix en directe totes les mobilitzacions, actes institucionals i reaccions polítiques de l'11 de Setembre
Compte enrere per als actes centrals de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest dijous 11 de setembre, milers de persones participen en les diferents manifestacions, ofrenes florals i actes institucionals organitzats arreu del país.
Des de Diari de Girona seguim en directe totes les novetats de la jornada, amb informació actualitzada sobre l'assistència als actes, les declaracions dels representants polítics, les incidències de mobilitat i el desenvolupament de les manifestacions tant a Girona com a la resta de Catalunya.
Rull reivindica la "cohesió interna" de Catalunya i la Diada "dels 8 milions de catalans"
El president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat aquest divendres a la "cohesió interna" de Catalunya i ha reivindicat la Diada "dels 8 milions de catalans". "Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, si no on volem arribar", ha defensat després de la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili: "Això és una infàmia". En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una "terrible falsa normalitat", i ha recordat la primera ofrena de fa 125 anys per part d'un grup de joves que van ser detinguts. "L'esperança sempre és i serà més poderosa que la por", ha afegit.
El Govern reivindica una Catalunya "sense exclusions" en "un món actual que tanca fronteres"
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reivindicat una Catalunya "sense exclusions" com a "contrapunt" davant un món actual que "tanca fronteres". En declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova, Paneque també ha subratllat que Catalunya és un país que "té capacitat de teixir aliances" i ho ha contraposat al context actual de "confrontació i la immediatesa". En la línia del discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la Diada, Paneque ha volgut transmetre un missatge de "fraternitat i orgull". "Som un país obert, fermament democràtic i solidari", ha conclòs.
Pujol reivindica la Diada com una celebració “tants dels que acaben d’arribar com dels de l’any 30 del segle passat”
L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha considerat aquest divendres que la Diada nacional és una celebració “de tots els que hi viuen i treballen a Catalunya, i dels qui volen ser catalans”. “Tant dels que acaben d’arribar com els que són de l’any 30 del segle passat”, ha afegit en un missatge gravat per a Catalunya Ràdio. Pujol, que ha reconegut que “el país viu moments d’incertesa i de gent que perd l’esperança”, ha volgut, però, encoratjar els catalans a recuperar els ànims. “Hi ha molta gent amb energia, il·lusió i ganes de fer les coses bé, i les fa; gent animada i orgullosa. Tenim motius per a l’esperança, i la fe i optimisme s’encomana si hi ha ganes de ser i d’anar endavant”, ha dit.
Tres detinguts per desordres públics en els aldarulls de l'independentisme al Fossar de les Moreres
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i han deixat com a investigades per desordres públics set persones més —dues dones i cinc nois— durant el dispositiu policial d'aquest dijous a la tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres, els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha hagut d'accedir escortada per mossos i seguretat privada. Catorze agents dels Mossos han resultat ferits lleus en un acte que ha congregat 2.500 persones de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança Catalana, segons l'Ajuntament.
Institucions, partits i entitats protagonitzen les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova per la Diada
Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest divendres al matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de Successió, Rafael Casanova. Ho fan, com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre els carrers Ali Bei i ronda de Sant Pere. Els més matiners, a les 8 hores, han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant -però sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López- i seguits dels altres cossos d'emergèngia. Durant el matí, faran l’ofrena membres del Govern i de la Mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, de sindicats i de partits polítics, excepte CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC.
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