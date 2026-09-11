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Diada Nacional de Catalunya 2026

Última hora de la Diada Nacional de Catalunya 2026: manifestacions, actes i incidències en directe

Segueix en directe totes les mobilitzacions, actes institucionals i reaccions polítiques de l'11 de Setembre

Rull, Illa i Collboni observen el moment de la hissada de la senyera al Parlament

Rull, Illa i Collboni observen el moment de la hissada de la senyera al Parlament / Joan Mateu Parra

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Pol Estrada Plans

Pol Estrada Plans

Girona

Compte enrere per als actes centrals de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest dijous 11 de setembre, milers de persones participen en les diferents manifestacions, ofrenes florals i actes institucionals organitzats arreu del país.

Des de Diari de Girona seguim en directe totes les novetats de la jornada, amb informació actualitzada sobre l'assistència als actes, les declaracions dels representants polítics, les incidències de mobilitat i el desenvolupament de les manifestacions tant a Girona com a la resta de Catalunya.

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