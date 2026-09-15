El Consell Executiu nomena formalment Ferran López i Sílvia Catà al capdavant de la cúpula dels Mossos
Paneque mostra "màxima confiança" en l'actuació policial al Fossar de les Moreres i durant la Diada
El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el nomenament formal de la nova cúpula dels Mossos. Així, Ferran López ja és el nou director general de la policia i Sílvia Catà la nova cap dels Mossos. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha emmarcat el relleu en "un canvi de persones però no de polítiques". Durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, la consellera ha tret ferro a la dimissió del fins ara director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. A més, ha lloat la tasca del cos i ha assegurat que les dades demostren que es va "pel bon camí".
D'altra banda, la portaveu s'ha referit a les crítiques per l’actuació policial contra manifestants contraris a Aliança Catalana al Fossar de les Moreres coincidint amb la celebració del dia previ a la Diada, i amb els antifeixistes del vespre de l’Onze de Setembre. Paneque ha volgut mostrar la seva "màxima confiança" a l'actuació policial i ha remarcat que sempre es regeixen per la "proporcionalitat" i per l'objectiu de "garantir la seguretat ciutadana".
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