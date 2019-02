Cinc espais naturals que val la pena visitar a poc més d'una hora en cotxe de Girona

Gorges de la Fou



Les trobem a Arles, a la Catalunya del Nord, a poc més d'una hora en cotxe de Girona. Les han qualificat com "les gorges més estretes del món" i estan situades en un espai natural espectacular. Aquest congost ha estat creat per la petita riera de la Fou, afluent del riu Tec. Tenen 1,7 quilòmetres de llarg, una profunditat de 150 metres, i una separació que, en diverses parts del recorregut no arriba al metre. L'espai és visitable gràcies a una passarel·la que permet passejar per un quilòmetre i mig de congost en recorregut que dura alvoltant d'una hora i mitja.



Serra de Collserola



Masies, ermites, rieres, fonts i bosc mediterrani. Encara que sembli sorprenent és el que podem trobar al bell mig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més de 8.000 hectàrees d´espai natural preservat, on predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una valuosa diversitat biològica. Declarat parc natural l'any 2010, a la seva web trobareu informació sobre els punts d'interés, itineraris per fer a peu o en bicicleta i una agenda d'activitats.



Camí de Ronda de Banyuls a Portvendres



La Costa Vermella ofereix indrets espectaculars, com la ruta que enllaça Banyuls amb Portvendres. Josep Pla la va explicar vista des del mar a Contraban. Nosaltres us proposem fer-la a peu. La ruta, de 12 quilòmetres i senyalitzada amb marques grogues, surt de Banyuls i acaba al Port de Portvendres. Pel camí trobarem diferents platges (Polilles, Forat, Bernardí i Valentí) i el far del cap Bear. Un cop a Portvendres, podem girar cua i caminar cinc hores més fins al punt de sortida, o anar fins a l'estació de ferrocarril i agafar un tren que en menys de 10 minuts ens tornarà a Banyuls.

Muntanyes del Maresme



Boscos vora el mar. És el que trobem al parc del Montnegre i el Corredor, que destaca per les pinedes de pi pinyer del vessant litoral, que es transformen en alzinars, rouredes i suredes cap a l'interior del massís. Els dòlmens neolítics, les restes ibèriques i les esglésies medievals s'insereixen en un paisatge divers de conreus, boscos i masies, producte dels usos agroforestals dels darrers segles. A la seva web (http://parcs.diba.cat/web/Montnegre) trobareu més informació i una àmplia agenda d'activitats.



Ruta per les Valls del Montcau



El Montcau, un cim de 1.056 metre, és una de les corones del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, extensió vegetal de quasi catorze mil hectàrees, situada al sud-est de la comarca del Bages i al nord-oest del Vallès Occidental. Entre els llocs d'interés a l'entorn d'aquesta zona hi trobem la població medieval de Mura, el parc del Llac de Navarcles i les nobroses fonts que hi ha la rodalia, el pont gòtic de Vilomara, el monestir de Sant Benet de Bages, o el Castell de Talamanca.