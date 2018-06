Els Agents Rurals troben i capturen a Madremanya l'emú perdut a les Gavarres

Els Agents Rurals van aconseguir capturar ahir al migdia l'emú que s'havia escapat d'una finca de Sant Daniel de Girona. L'animal es trobava sa i estalvi i va ser retornat de nou al seu propietari, el qual també va participar activament en la seva recerca.

L'emú va ser trobat a Madremanya, just a l'encreuament que condueix al santuari dels Àngels. Va ser quan faltaven pocs minuts per a les dues del migdia quan un home es va creuar amb l'animal a la carretera Giv-6701.

El veí va agafar l'emú pel coll fins que van arribar els Agents Rurals, que estaven voltant per la zona buscant la bèstia. Aleshores li van llençar una xarxa per tal d'impedir que s'escapés. Un cop va arribar fins al lloc dels fets l'amo, el van carregar entre quatre a la furgoneta d'aquest per emportar-se'l a la finca d'on s'havia escapat.