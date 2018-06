Endesa destina 3,2 milions al pla d'estiu de protecció dels boscos

Endesa destinarà enguany a les comarques gironines més de 3,2 milions d´euros en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos centrat en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termografies i les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. Segons va informar la companyia, aquest any, a més, s´ha consolidat l´ús de la tecnologia «Lidar» que va començar a utilitzar-se l´any passat a la xarxa d´alta tensió d´arreu del territori, un dispositiu que realitza un escaneig làser per determinar que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta, a més de fer estudis de creixement de la vegetació. Dels 98.127 km de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, el 53,7% són aèries.