Una motorista polonesa mor en un xoc frontal amb una furgoneta prop de Blanes

La jornada d´ahir va estar marcada per la presència de diversos accidents de trànsit en tres punts diferents de la província de Girona. Un d´ells va tenir lloc a tocar de la localitat de Blanes, on una motorista va perdre la vida en una topada frontal amb una furgoneta a la GI-682, segons va informar el Servei Català de Trànsit. L´avís del sinistre es va rebre a dos quarts de set del matí al quilòmetre número 7 que connecta Blanes i Lloret de Mar, just davant de l´Hospital Comarcal de la Selva.

Per causes que encara s´estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i una furgoneta. Com a conseqüència de la topada, va morir la conductora i única ocupant del vehicle de dues rodes, una dona de nacionalitat polonesa. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d´Esquadra i una ambulància del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l´afectació viària, la GI-682 va quedar tallada en el tram de l´accident en ambdós sentits de la marxa durant aproximadament uns quinze minuts.

Accident a Figueres

També durant la jornada d´ahir es va registrar un segon accident de trànsit a Figueres. Aquest es va produir de bon matí al voltant de dos quarts de set a la Ronda Sud on dos vehicles van col·lidir frontalment deixant a dos homes de 32 i 23 anys ferits menys greus.

En un dels dos vehicles implicats el conductor va patir lesions al maluc i al genoll dret. En un primer moment va quedar atrapat al seu cotxe i els agents de seguretat van procedir a treure´l de l´interior. L´home va ser traslladat a l´Hospital Trueta de Girona. A l´altre vehicle - de procedència francesa– hi anaven dos ocupants. L´home va patir lesions a la zona de la boca i al coll, motiu pel qual va ser portat a l´hospital de Figueres. La seva acompanyant va resultar il·lesa. Fins al lloc dels fets s´hi van desplaçar els Bombers, la policia i el SEM. L´accident va provocar cues a la carretera, habilitant un pas alternatiu als vehicles.

Atrapat a sobre un arbre

Un altre incident va tenir lloc a l´N-260, a l´alçada de Planoles, al punt quilomètric 138. Un motorista de 51 anys va patir un accident precipitant-se per un barranc de 30 metres i quedant-se penjat d´un arbre. Un cop atès pel Grup d´Emergències Mèdiques dels Bombers, va ser pujat pels efectius del GRAE fins a la carretera en una llitera niu perquè pogués ser evacuat pel SEM a l´Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat greu. L´incident va provocar un tall a la carretera en ambdues direccions durant una hora i mitja